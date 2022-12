Sauerländer René Spies ist Trainer des Jahres

Der Winterberger René Spies erhielt im Rahmen der Gala „Sportler des Jahres“ in Baden-Baden eine besondere Auszeichnung. Der Bundestrainer der Bobfahrer wurde vom Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) in Abwesenheit zum Trainer des Jahres gekürt. Spies war aufgrund der in Nordamerika stattfindenden Weltcups nicht anwesend. Er sagt: „Ich bekam einen Anruf von Miriam Welte der Vizepräsidentin des DOSB, dass ich gewählt worden bin. Die Auszeichnung zum Trainer des Jahres freut mich sehr. Es ist eine Auszeichnung für das ganze Trainerteam und den deutschen Bobsport.“

Erst zum zweiten Mal nach Raimund Bethge, der 2006 bei der Premiere Trainer des Jahres wurde, erhielt die Auszeichnung ein Bob-Coach. Ausschlaggebend für die Wahl des Sauerländers waren die Erfolge im olympischen Eiskanal des Yanqing National Sliding Center. Die deutschen Bobfahrer gewannen bei den Olympischen Winterspielen in Peking drei von vier möglichen Goldmedaillen und drei Silbermedaillen sowie einmal Bronze. Bereits Olympia 2018 feierten die deutschen Bobfahrer unter der Regie von Spies große Erfolge. Dort hatten die Deutschen drei Mal Gold und einmal Silber geholt.

WOLL-Reporter Philip Stallmeister im Gespräch mit René Spies

Momentan befindet sich der Bundestrainer mit seinen Schützlingen nach dem Saisonauftakt in Nordamerika wieder im Sauerland. Auf der Bahn der Veltins-EisArena in Winterberg finden Selektionsrennen statt. Eigentlich wollten sich die Kufensportler zwischen den Jahren mit der Bahn in St. Moritz auf die Weltmeisterschaft 2023 vertraut machen, aber die warmen Temperaturen lassen die Arbeiten an der Kunstbahn in der Schweiz stocken. Somit nutzen die Athleten die Gelegenheit sich auf den ersten Weltcup in Winterberg vorzubereiten, wo vom 6. Bis 8. Januar die Rennen im Skeleton und Bob ausgetragen werden. Unter anderem werden die beiden Olympiasiegerinnen Hannah Neise (Skeleton) und Laura Nolte (Zweierbob) vom BSC Winterberg erstmals seit ihrem Triumph in China wieder einen Weltcup auf ihrer Heimbahn bestreiten.