Sauerländer Radteam weiter an der Spitze

Mit einem weiteren starken Auftritt festigte das heimische SARIS ROUVY Sauerland Team seine Spitzenposition in der Radbundesliga. Im Rahmen von „Rad am Ring“ fand am vergangenen Wochenende der 6. Lauf der nationalen Serie statt. Das Rennen in der grünen Hölle hatte es trotz der relativ kurzen Distanz von 110 Kilometern in sich. Neben den steilen Anstiegen hatten die Rennfahrer vor allem mit der Hitze zu kämpfen.

Wie zu erwarten trennte sich in dem schweren Rennen schnell die Spreu vom Weizen und mit Johannes Adamietz, Julian Borresch und Jon Knolle fanden sich gleich drei Sauerländer in einer 15 Fahrer starken Spitzengruppe wieder. Weitere Rennfahrer kamen hauptsächlich von den direkten Hauptkonkurrenten P&S Thüringen und Lotto Kernhaus aus Rheinland Pfalz. Vor allem Johannes Adamietz versuchte an jedem Anstieg eine Attacke, wollte den Solosieg in der Eifel. Trotz des bärenstarkem Auftritt konnte er nicht alle abhängen. Zusammen mit dem späteren Tagessieger Tom Lindner aus Thüringen, Moritz Kretschy von Radnet Rose und Alexander Tarlton von Lotto Kern Haus ging die Bergziege aus dem Sauerland auf die Zielgerade. Hier landete Adamietz im Sprint auf dem 3. Platz.

Obwohl Jon Knolle mit seinem 12. Platz kein echtes Spitzenergebnis lieferte, konnte der Westfale seine Führung in der Liga behaupten. Die direkte Konkurrenz war hinter ihm platziert und so konnte Knolle seine Führung sogar ausbauen. In der Mannschaftswertung führt SARIS ROUVY Sauerland weiter, die Berg und Sprintwertung ist auch fest in Sauerländer Hand. Hier führen die Stockman Zwillinge Abram und Michiel Stockman die jeweiligen Wertungen an.