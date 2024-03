Sauerländer Radrennfahrer weltweit unterwegs

Jonathan Rottmann kämpft sich mit Armbruch ins Ziel. Foto: Mario Stiel

Harte Bedingungen in Kroatien für das REMBE Pro Cycling™ Team Sauerland- Jonathan Rottmann kämpft sich mit Armbruch ins Ziel

Die Istrien Spring Trophy bot in diesem Jahr vier anspruchsvolle Renntage und ein internationale Starterfeld. Auf den Etappen rund um Porec und Umag wurden die Teilnehmer mit Regen und eisiger Kälte konfrontiert. Besonders hervorzuheben ist die starke Leistung von Yago Aguirre, der sich in der Gesamtwertung auf einen beachtlichen 26. Platz kämpfte. Zusammen mit dem Plettenberger Jonathan Rottmann überzeugte der junge Spanier in Rembe Diensten auf jeder Etappe. Eine kurze Unachtsamkeit Aguirre auf der Königsetappe am Samstag verhinderte eine Top Ten Platzierung. Leider reichte es am Ende auch nicht zum Treffer von Sprinter Rottmann. Er erlitt einen heftigen Rückschlag auf der letzten Etappe durch einen schweren Sturz. Nachdem er das Rennen unter Schmerzen beendete, wurde der endschnelle Mann nach der Zieleinfahrt umgehend ins Krankenhaus gebracht. Erste Röntgenbilder ergaben einen gebrochenen Arm. Weitere Untersuchungen zeigen wie lang die Zwangspause sein wird.„Es war schlimm unseren Sprinter Jonathan Rottmann am letzten Tag so zu verlieren. Er ist top in Form und war gerade am ersten Tag einer der besten Fahrer im Feld. Nachdem er im Vorjahr den letzten Tag auf Platz neun beendet hatte, haben wir uns gestern schon einige Hoffnungen im Vorfeld gemacht“, resümiert der Sportliche Leiter Wolfgang Oschwald nach dem Rennen. Bitter war der Kroatien Einsatz auch für Nationalfahrer Silas Koech. Krankheitsbedingt konnte er die Istrian Spring Trophy gar nicht erst starten. Sein nächster Einsatz wird mit Spannung bei der Olympias Ronde in den Niederlanden ende März erwartet. Bei der Istrien Spring Trophy starteten neben Jonathan Rottmann und Yago Aguirre noch Sebastian Niehues und Jan Marc Temmen. Die jeweiligen Tagesabschnitte waren zwischen 110 und 140 Kilometer lang. Gesamtsieger wurde Franzose Noa Isidore vom AG2R Team ebenfalls aus Frankreich.

REMBE Pro Cycling Team™ Sauerland mit starkem Auftritt und Top Platzierungen bei der Tour de Taiwan

Einen guten Start erwischte das von Julian Borresch angeführte REMBE Pro Cycling™ Team Sauerland bei der Tour de Taiwan. Wie bereits auf der ersten flachen Etappe konnten sich die Sauerländer auch in der zweiten anspruchsvolleren Etappe in den Top Ten platzieren. Während Dominik Weiss zum Auftakt in Taipeh mit Platz sieben beeindruckte, konnte Julian Borresch am 2. Tag mit dem Platz acht auf sich aufmerksam machen. Beide Anschnitte endeten mit einer Zitterpartie aus heimsicher Sicht. Jedes mal sah es nach einer Podiumsplatzierung aus. Zu Wochenbeginn rangieren Julian Borresch und Paul Wright jetzt auf den Plätzen sechs und neun in der Gesamtwertung. Wie konstant die gesamte Leistung der Sauerländer ist, zeigt die Mannschaftswertung: hier liegt das REMBE Pro Cycling™ Team derzeit auf Platz zwei hinter Israel Premier Tech. Trotz der starken Fahrweise zeigte sich der Sportliche Leiter vor Ort Greg Henderson selbstkritisch: „Borri kam im Sprint mit einer so hohen Geschwindigkeit ins Ziel. Das zeigt das er eigentlich viel weiter vorn hätte sein können. Er hätte sein Finale viel eher eröffnen müssen“. Die Rundfahrt geht bis kommenden Donnerstag. Neben Julian Borresch, Dominik Weiss und Paul Wright kämpfen noch Henri Appelbaum und Lennart Voege um Ergebnisse. Wegen der Zeitverschiebung bietet Eurosport eine tägliche Zusammenfassung gegen Mittag an.