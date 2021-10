Sauerländer Power-Girls

Sauerland. Das gab es noch nie! Bei den diesjährigen Sportlerehrungen des Landes Nordrhein-Westfalen sind zwei junge Nachwuchssportlerinnen aus dem Sauerland unter den fünf Nominierten für den Newcomer-Felix 2021. Alexandra Föster aus Meschede und Hannah Neise aus Schmallenberg stehen neben drei weiteren Nachwuchssportlern aus Nordrhein-Westfalen zur Wahl für die Ehrung am 10. Dezember in Düsseldorf.

Alexandra Föster hat Olympia 2024 im Visier

Die Ruderin Alexandra Föster aus Meschede zählt zu den größten und hoffnungsvollsten Talenten des Deutschen Ruderverbandes. Schon als Schülerin und Jugendliche errang sie einen Erfolg nach dem anderen. Mit einem grandiosen Start-Ziel-Sieg krönte Alexandra Föster aus Meschede bei den diesjährigen Ruder Weltmeisterschaften U 23 in Racice, Tschechische Republik ihre bisherige sportliche Laufbahn. Fast hätte sie noch den Sprung ins Olympiateam nach Peking geschafft. Die sympathische und ehrgeizige Studentin (Elektrotechnik)hat aber alle Chancen bei der kommenden Olympiade 2024 in Paris vorne dabei zu sein und um Medaillen zu kämpfen. Die Wahl zur Newcomerin 2021 wäre für das Power-Girl aus dem Sauerland ein gelungener Abschluss des Sportjahres 2021.

Alexandra Föster (links) hier mit der Olympiamedaillengewinnerin Helena Stanek (Fromm) – Sommer 2021 – Foto: Tom Linke

Hannah Neise will bei Olympia in Peking dabei sein

Ebenfalls Weltmeisterin wurde in diesem Jahr die 20jährige Hannah Neise aus Schmallenberg. Mit dem Titelgewinn Ende Januar bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Skeleton in St. Moritz hatte sich die Schmallenbergerin einen Traum erfüllt. Und außerdem sicherte sie sich damit einen weiteren deutschen Startplatz für die Heim-WM in Altenberg. Und dort überraschte sie die Weltkonkurrenz und sich selbst mit einem hervorragenden 7. Platz. Inzwischen sieht es so aus, dass Hannah Neise auf die Frage: „Was machst Du am 4. Februar 2022?“ antworten kann: „Die Wahrscheinlichkeit, dass ich an derEröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking teilnehmen kann, ist seit heute gestiegen.“ – Hintergrund für diese durchaus gerechtfertigte Annahme: Hannah Neise hat bei den Testrennen auf der Olympiabahn in Peking voll und ganz überzeugt. Hinter der derzeit besten Sekeletonfahrerin Tina Hermann fuhr Hannah Neise im Qualifikationsrennen auf den 2. Platz, wobei sie im ersten Lauf auf der Olympiabahn in Peking in der insgesamt schnellsten Zeit nach unten kam. Am 19. November startet die diesjährige Weltcup-Saison für die Schmallenbergerin mit den Rennen auf der Olympiabahn in Innsbruck. Am 10. Dezember fährt Hannah Neise dann um Weltcup-Punkte auf ihrer Heimbahn in Winterberg. Und vielleicht krönt Sie dann das Wochenende nicht nur mit einer Top-Platzierung beim Sekeletonrennen, sondern auch beim Felix-Award für die Newcomer 2021.

Hannah Neise vor dem Stadtbild von Schmallenberg – Sommer 2021 – Foto: Heidi Bücker

Abstimmen für die Power-Girls aus dem Sauerland

Jede und Jeder kann mithelfen, dass die Power-Girls aus dem Sauerland bei der Felix-Wahl 2021 ganz vorne liegen. Bis Ende November darf auf dem Portal NRW-Sportlerwahl 2021 für Alexandra Föster und Hannah Neise abgestimmt werden. Es gibt dabei auch wertvolle Preise zu gewinnen. Somit lohnt sich die Abstimmung doppelt. Und es wäre einfach toll, wenn es am Abend des 10. Dezember 2021 bei der Wahl heißt: „Newcomerin des Jahres 2021 ist Hannah Neise oder Alexandra Föster aus dem Sauerland.“