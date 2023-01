Sauerländer Nachwuchs-Biathleten erfolgreich

Bei strahlendem Sonnenschein kämpften die Biathleten vom Stützpunkt Winterberg in der Lenzerheide/Schweiz beim 2. Alpencup um Podestplätze.

Vitus Vonnahme (SC-Neuastenberg-Langewiese) lief in der Altersklasse J16/J17 im Sprint auf Rang 3 und in der Verfolgung auf Rang 5. Julia Schüttler (SK Winterberg), die nach längerer Krankheit dort ihren ersten Wettkampf auf Schnee bestritt, belegte in der Altersklasse J16/J17 Rang 8 im Sprint und Rang 7 in der Verfolgung. Ein gutes Ergebnis erzielte auch Charlotte Grosche (SK Winterberg) in dieser Altersklasse mit einem 12. Platz im Sprint.

Quelle: WSV 3. Platz für Vitus Vonnahme vom SC Neuastenberg-Langewiese

Deutschlandpokal in Martell/Italien

Wegen Schneemangels wurde der 3. Deutschlandpokal von Oberwiesenthal nach Martell/Italien verlegt.

Auch dort zeigte sich Vitus Vonnahme in bester Form. Sowohl im Einzel als auch im Sprint lief er in seiner Altersklasse J17 jeweils auf den 3. Platz. Mika Peis (SK Winterberg) belegte in seiner Altersklasse J16 einen guten 14. Platz im Einzel und im Sprint. Auch Lenard Kersting (SK Winterberg) überzeugte im Sprint mit dem 13. Platz bei den Junioren. Julia Schüttler belegte in der Altersklasse J17 die Plätze 9 im Einzel und 10 im Sprint. Charlotte Grosche erzielte einen 16. Platz in der Altersklasse J16 im Sprint.

Wieder zurück in Winterberg können die Biathleten auf Schnee trainieren. Am Wochenende geht es zum 4. Deutschlandpokal am Notschrei im Schwarzwald. Dort finden vom 27.01. bis 29.01.2023 die Deutschen Meisterschaften statt.