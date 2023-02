Sauerländer Nachwuchs bei Meisterschaft auf der Heimbahn erfolgreich

Stützpunkttrainer Peter Meyer (dritter von links) hatte nach den Erfolgen seiner Schützlinge beim Deutschen Junioren Cup Skeleton gut lachen, ebenso die erfolgreichen Skeletoni (von links) Samuel Schollmeyer, Nils Sommer, Pia Lehmann, Paula Preute und als Betreuer Felix Seibel. – Foto: NWBSV

Winterberg (pst). – Der nationale Skeleton- und Bobnachwuchs war in diesen Tagen in Winterberg und trug den Deutschen Junioren Cup im Skeleton und die Deutsche Meisterschaft der Junioren im Bob aus. Dabei gab es einige erfreuliche Ergebnisse für den nordrhein-westfälischen Nachwuchs bei den Rennen in der VELTINS-EisArena.

Den Auftakt machten die Skeletoni. Bei den Juniorinnen bis 23 gewann Paula Preute (TV Gladbeck) vor der Junioren-WM-Teilnehmerin Hanna Staub (RRV Sonneberg) und Selina Frohberger (WSV Oberhof 05). Die 19-jährige Pia Lehmann (BSC Winterberg) wurde Vierte noch vor der Junioren-WM-Starterin Viktoria Hansova (RSV 90 Schmalkalden). In der Wertung der jüngeren B-Juniorinnen errang Pia Lehmann gar den ersten Platz, wiederum vor Hansova, während sich bei den Junioren B Niels Sommer (BRC Hallenberg) den zweiten Platz sicherte. Der für den dem Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverband (NWBSV) angeschlossenen Verein TuS Hachenburg startende Samuel Schollmeyer wurde Dritter in der Jugendwertung. Stützpunkttrainer Peter Meyer freute sich somit über einige Medaillen seiner Schützlinge.

Auch der in Winterberg für die Basisarbeit im Bobsport verantwortliche Trainer Andreas Neagu zeigte sich zufrieden mit der Deutschen Juniorenmeisterschaft Bob. Neagu sagte: „Nach der erfolgreichen Junioren-Weltmeisterschaft sind wir ohne Erwartungen in die DJM gestartet. Viele Sportler haben sich nach der JWM wieder auf die Schule, die Gesundheit oder einige auf die „große“ WM konzentriert und unser Starterfeld war dementsprechend nicht so groß wie sonst. Überraschend haben wir Silber im Zweierbob gewonnen.“ Pilot Yuri Hanssen und Anschieber Julius Gerke (beide BSC Winterberg) sicherten sich hinter JWM-Teilnehmer Laurin Zern (WSV Königssee) Platz zwei. Zerns Anschieber war Marvin Orthmann vom BSC Winterberg. Pilot Aaron Hinz, der ebenfalls für den BSC startet, wurde Sechster. Zern sicherte sich auch den DJM-Titel im Viererbob. Hier war neben Orthmann und Christoph Peth (Eintracht Frankfurt) mit Christopher Koch (BRC Hallenberg) ein weiterer Anschieber aus NRW im Siegerschlitten.

