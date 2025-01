Sauerländer Molche und andere Schwanzlurche

Was ist ca. zehn Zentimeter lang und in den Tiefen des Gartenteiches zu finden? Wenn es ein dunkler, glitschiger Vierbeiner, stellenweise mit leuchtend-orangem Bauch und mit seitlich plattem Schwanz ist, vermutlich ein Molch. Bei uns im Sauerland gibt es zum Beispiel Bergmolche, Teichmolche und Kammmolche. Ganz selten findet man auch mal einen Salamander. Wobei die schnelle Zusammenfassung hinkt. Die generelle Familie ist dieselbe, aber der Salamander ist eher der artfremde Bruder der Molche. Er ist rein optisch schon sehr unterschiedlich, erkennbar am grell schwarz-gelben Gewand, obwohl er garantiert kein Borusse ist, dem eher rundlichen Schwanz und eben daran, dass er an das Landleben angepasst ist. Also wenn sie den Salamander im Teich finden, ist er vermutlich reingefallen und versucht seit Tagen, wieder rauszukommen. Oder er hat gerade Eier abgelegt, denn für den Zweck muss auch er ins Wasser. Molche dagegen bleiben freiwillig im Teich, weil sie es mögen. Sie haben Flossensäume am Schwanz – das ist so ähnlich, als wenn Sie zu lange in der Badewanne bleiben, dann verändert sich ihre Haut ebenfalls. Wenn sie tatsächlich mehrere Tage im kalten Teichwasser bleiben und es toll finden, werden auch Sie Flossensäume bekommen, garantiert!

Dass der Salamander Lurch heißt, wissen die Älteren von uns, dank einer gewissen Schuhmarke. Der Molch und der Salamander zählen zur Gruppe der Schwanzlurche, im Gegensatz zu den Froschlurchen, zu denen Frösche und Kröten gehören. Wussten Sie eigentlich, dass, wenn Salamander und Molche ein Körperteil verlieren, dieses dann nachwächst? Dann ist es zwar meist nicht mehr so groß wie vorher, aber voll funktionsfähig. Eine sehr spannende Fähigkeit. Trotzdem steht sowohl der Teichmolch als auch der Feuersalamander auf der Vorwarnliste der Roten Liste. Vermutlich bringt diese Fähigkeit zumindest überlebenstechnisch gesehen keinen größeren Vorteil.

Es ist immer ein gutes Zeichen, einen der kleinen Lurch-Vertreter zu sehen, zeigt es doch, dass die Teich-Botanik oder das Drumherum noch grundsätzlich in Ordnung ist. Und die Tiere sind nützlich: Sie vertilgten die Mückenplage des nahenden Frühjahres bereits im Larvenstadium. Falls bei Ihnen nun die Frage zur Verwandtschaft zwischen Eidechse und Salamander oder Molch auftaucht: Das sanfte Streicheln über den Rücken des Tieres (was sie natürlich nicht tun sollten) bringt schnell Klarheit: Die Eidechse ist ein Reptil, Molch und Salamander sind dagegen Amphibien. Sie unterscheiden sich in erster Linie durch die Glitschigkeit ihrer Haut.

Die Frage nach dem Rezept erübrigt sich an dieser Stelle. Es gibt tatsächlich einige Rezepte für die Zubereitung von Molchen, Kröten und Salamandern, aber die sind vorwiegend für ältere Damen gedacht, die Besen als Fortbewegungsmittel nutzen.