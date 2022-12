Sauerländer mit Herz: Josef Grobbel gestorben

Im Alter von 93 Jahren verstarb am 4. Dezember 2022 Josef Grobbel aus Schmallenberg-Jagdhaus. Das Foto zeigt die Aufnahme, die WOLL-Fotograf Klaus-Peter Kappest vor einem Jahr für das Titelbild der WOLL-Extrauasgabe „10 Jahre WOLL“ mit dem damals 92jährigen fotografiert hat. Josef Grobbel war bei der 1. Ausgabe von WOLL und nach sieben Jahren ebenfalls „der Sauerländer“ für das seinerzeitige Titelbild. Hier ist er mitJakob, Hannes und WOLL-Hund Anton zu sehen.

Josef Grobbel war wahrlich ein großer Mensch. Groß an Wuchs und groß in seiner Begeisterung und Liebe für unser Sauerland. Am 4. Dezember ist der „Schäfer“ vom Schäferhof aus dem Bergdorf Jagdhaus im Alter von 93 Jahren verstorben. Das WOLL-Magazin hat Josef Grobbel sehr viel zu verdanken. Als eindrucksvolles Motiv auf der ersten Titelseite des WOLL-Magazins im Herbst 2011 verkörperte der damals 82jährige unsere Vorstellung von „Worte, Orte, Land und Leute“, dem Slogan und Motto unseres Magazins für die Sauerländer Lebensart. Ein Sauerländer Schäfer vor der gewaltigen Kulisse Sauerländer Berge mit einem Fachwerkhaus im Hintergrund.

Zum WOLL-Jubiläum nach sieben Jahre und nach zehn Jahren war „Opa Grobbel“, in guter Erinnerung an den Start des Magazins, wieder unser Titel. Jedes Mal wurde an der gleichen Stelle wie beim ersten Mal fotografiert: Sauerländer Berglandschaft mit Opa Grobbel. Wir von WOLL haben dieses Motiv ins Herz geschlossen. Es ist zum Sinnbild für unsere Leidenschaft für das Sauerland geworden.

Schäfer Josef Grobbel ist von uns gegangen. In unseren Herzen wird er ewig weiterleben. Wir sind sehr, sehr dankbar für die wenigen Stunden unserer Zusammenarbeit und für das eindrucksvolle Sauerland-Bild, das wir mit dem Verstorbenen schaffen durften.

Quelle: WOLL-Magazin Cover 7 Jahre WOLL