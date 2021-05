Sauerländer Marienkäfer

Der Krabbler auf dem Bild ist zu beneiden: Kaum ein Tier – vor allem kein Insekt – ruft bei Menschen so positive Reaktionen hervor wie ein Marienkäfer. Der kleine Kerl zählt zur Gattung der Siebenpunkt-Marienkäfer, der am häufigsten hier vorkommenden Art. Er krabbelte am ersten warmen Wochenende im Februar in der Nachmittagssonne über unsere Terrasse. Alleine der Anblick macht gute Laune.

Aber warum bringt er Glück, der Marienkäfer? Weil er im Garten täglich bis zu einhundert Blattläuse verspeist? Weil wir Marienkäfer meist sehen, wenn es warm und sonnig ist? Oder liegt es daran, dass er einfach hübsch ist? Die Lösung liegt irgendwo dazwischen. Die Bauern im Mittelalter glaubten, die Jungfrau Maria würde ihr Lieblingstier senden, um den Bauern eine reiche Ernte ohne Schädlinge zu wünschen. Der Bauer hat sich beim Marienkäfer in der höchsten Art und Weise bedankt, die es in der Geschichte der Menschheit gibt: Es gibt kein Rezept für Marienkäfersuppe. Bevor der geneigte Leser jetzt Argumente bringt, wie „Äh, das ist doch ein Käfer, was der Bauer nicht kennt und so“ möge ich kurz daran erinnern, dass es durchaus traditionelle Rezepte für Maikäfersuppe gibt. Der Maikäfer ist halt nicht so hübsch und vor allem hat er deutlich mehr Nährwert.

Eine Irrglaube ist leider, dass die Anzahl der Punkte eines Marienkäfers auf sein Alter schliessen lassen. Einerseits werden die Käfer nicht älter als vier Jahre, die Existenz des Zweiundzwanzigpunkt-Käfers wird damit schwierig zu erklären. Andererseits müsste pünktlich zum neuen Lebensjahr ein Punktemaler mit Pinsel vor der Marienkäfertür stehen. Die Vielzahl der entsorgten Pinsel w.re uns sicher mal irgendwann aufgefallen.

Marienkäfer eignen sich nicht zum Kuscheln. Wenn man ihnen zu nah auf den Pelz oder die Flügeldecke rückt, sondern sie ein gelbliches, übel riechendes Sekret ab, das auch leicht giftig ist. Also lieber krabbeln lassen und aus der Ferne freuen. Wir möchten es an dieser Stelle dem kleinen Käfer nachmachen und wünschen unseren Lesern Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.