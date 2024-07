Sauerländer „Lokomotive Leo“ will Challenge Roth rocken

Leonard Arnold, bekannt als „Lokomotive Leo“, bereitet sich auf einen weiteren Meilenstein seiner Karriere vor. Nach seinem ersten Profisieg am 2. Juni in Rapperswill (Schweiz) zieht es ihn nun zur Challenge Roth, die am kommenden Sonntag, den 7. Juli, zum 40. Mal stattfindet.

Weltelite bei der Challenge Roth am Start

Die Challenge Roth gilt als eines der prestigeträchtigsten Triathlonrennen weltweit, gleich nach Hawaii. Am Sonntag um 6.35 Uhr werden die Profis starten, darunter auch Leo Arnold mit der Startnummer 15. Er wird sich im Wettbewerb mit 58 anderen Profis und über 3.500 Einzelstartern messen.

Quelle: Fotos: 138 Media (Jannik Janßen)





„Die Vorbereitung für Roth war vielversprechend. In Roth wird sich zeigen, an welchen Stellschrauben für die WM noch gedreht werden muss und ob sich die gute Form aus dem Training bestätigt,“ so Arnold, der bereits drei Tage im fränkischen Roth trainiert hat. Die Top 10 in Roth sind zugleich Favoriten für den Ironman-WM-Sieg auf Hawaii, was den Wettkampf besonders spannend macht. Mit dabei sind u.a. der Däne Magnus Ditlev, der die beiden letzten Auflagen in Roth gewonnen hat, Vizeweltmeister Patrick Lange sowie der WM-Vierte Rudy von Berg aus den USA.

Live-Berichterstattung im TV und online

Das BR Fernsehen überträgt am 7. Juli ab 6.15 Uhr live aus Roth bis zum Zieleinlauf im linearen TV und durchgängig im Livestream auf BR24Sport.de und sportschau.de. Das Erste wird erstmals live aus Roth berichten. Das Programm zeigt den Showdown des Rennens von 13.50 bis 14.20 Uhr und 14.40 bis 15.00 Uhr. Ein Live-Tracking des Rennens ist ebenfalls verfügbar unter: https://www.challenge-roth.com/de/live.html

Unterstützung aus dem Sauerland an der Strecke und 300.000 Zuschauer in Roth erwartet

Leo Arnold wird von einer kleinen Abordnung aus Familie und Freunden nach Roth begleitet, die ihn entlang der Strecke anfeuern wird. Insgesamt werden 300.000 Zuschauer erwartet, die das größte Sportevent in Bayern erleben wollen. Die Atmosphäre und Unterstützung vor Ort sind ein weiterer Motivationsschub für Arnold.