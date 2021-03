Sauerländer Leonard Arnold beim Halbmarathon-Debüt in 67 Minuten am Ziel

Beim CITYLAUF INVITATIONAL am 21. März 2021 in Dresden – einem Lauf mit Topbesetzung – stand auch der Sauerländer Leonard Arnold am Start. Für den 26-Jährigen Läufer und Triathlet vom SC Hagen-Wildewiese war es der erste Start über die Halbmarathon-Distanz von knapp 21,1 km.

Die schnelle Laufstrecke führte über mehrere Runden durch den großen Garten und über die Hauptallee rund um das barocke Schloss, das Sommerpalais. Trotz einem hohen Anfangstempo und einer Zwischenzeit von 31:10 Minuten über 10 km, konnte Leonard Arnold ein starkes Halbmarathon-Debüt in 1:07:02 Sekunden feiern. Das bedeutet eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 18,8 km/h bzw. 3:09 Minuten pro Kilometer.

„Es ist schön zu sehen, dass Leo gleich bei seinem HM-Debüt eine super starke Zeit gelaufen ist und sich auch in einem Feld mit der Deutschen Marathon Elite nicht verstecken muss. Gerade als Triathlet ist das sehr motivierend und gibt sicherlich Selbstbewusstsein für die kommenden Triathlon-Mitteldistanzen“, freut sich Trainer Daniel Appelhans.

Leonard Arnold geht in diesem Jahr erstmalig mit einer Triathlon-Profilizenz bei den Wettkämpfen an den Start und bestreitet in der Vorbereitung auch diverse Läufe. Ausgerichtet ist die Planung dieses Jahr auf die Challenge in St. Pölten (Triathlon-Mitteldistanz) Ende Mai. Hier wird er sein Triathlon-Debüt im Profifeld geben. Bis dahin stehen nicht selten mehr als 15 Trainingsstunden und 350 Trainingskilometer mit den Laufschuhen und dem Rennrad pro Woche auf dem Trainingsplan.

ERGEBNISSE gesamt: https://laufszene-sachsen.de/index.php?id=1993#2_349B24

Leonard Arnold könnt ihr auch auf Instagram finden: leo_arno_