Sauerländer Leo Arnold gewinnt Ironman

Der Profi Triathlet Leo Arnold aus Sundern kann bei der Erstauflage des Mitteldistanzrennens in Hradec Králové seinen zweiten Sieg als Profi in dieser Saison feiern. Mit einer Gesamtzeit von 3:38 Stunden setzte sich Arnold gegen starke internationale Konkurrenz durch und qualifizierte sich damit bereits für die 70.3-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr.

Das Rennen startete mit einem 1,9 Kilometer langen Schwimmen in der Elbe, das Arnold als Sechster beendete. Mit einem Rückstand von etwas über einer Minute ging er auf die 90 Kilometer lange Radstrecke. Hier übernahm Arnold nach nur zehn Kilometern die Führung und setzte sich Stück für Stück von seinen Verfolgern ab. Nur der Brite Joshua Lewis konnte ihm bis zur Hälfte der Radstrecke folgen, musste aber schließlich auch abreißen lassen. Arnold baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus und wechselte mit fast vier Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke.

Der abschließende Halbmarathon war angesichts der warmen Temperaturen von über 25 Grad und der bereits beginnenden Dehydration eine Herausforderung. Leonard Arnold gelang es dennoch, seinen Vorsprung zu verteidigen und die Ziellinie mit einem Abstand von drei Minuten vor dem zweitplatzierten Andreas Dreitz zu überqueren. Den dritten Platz belegte der Däne Peitersen.

Mit diesem Sieg ist Leo Arnold bereits für die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft 2025 in Marbella, Spanien, qualifiziert. Für den Triathleten geht es jetzt direkt ohne große Pause weiter: Bereits am 19.8. reist er nach Estland, wo er am kommenden Sonntag bei der Europameisterschaft erneut über die Mitteldistanz am Start stehen wird.

Das Rennen in Tallinn wird am 25. August ab 09:00 Uhr (MESZ) live im Internet übertragen.

Link zum Live-Stream: https://proseries.ironman.com/options-to-watch

oder: https://www.youtube.com/@ironmantriathlon/streams

Die Startliste gibt es hier: https://proseries.ironman.com/stories/start-list-ironman-703-european-championship-tallinn