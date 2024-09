Sauerländer Leichtathleten U 14 wachsen über sich hinaus

Am vergangenen Samstag, 14. September 2024, überzeugten 10 Athletinnen und Athleten des LAC Veltins Hochsauerland mit Medaillenrängen, mit Plätzen unter den TOP 8 und zahlreichen persönlichen Rekorden.

Josefine Zickau (TV Neheim) eröffnete mit zwei tollen 60m-Hürden-Rennen in der W12 den erfolgreichen Meisterschaftstag. Als Siegerin von Vorlauf 2 stellte Sie in 11,24 Sekunden ihre PB ein und ließ im Finallauf 1 mit 11,15s eine neue Bestzeit folgen. Platz 8, und somit eine Urkunde, waren der Lohn. Matilda Bretschneider (TuS Rumbeck) stieß 6,88 Meter für Platz 9, ebenfalls W12. Fast zeitgleich begann der Speerwurf der M13 mit Julius Lucas (TV Neheim). Die Konkurrenz startete in den ersten beiden Versuchen besser in den Wettbewerb, bis Julius in Durchgang 3 und 4 erst in Führung ging und diese dann mit seinem ersten Wurf über 40 Meter deutlich ausbaute. Als Louis Claußnitzer (SV Brackwede) mit seinem fünften Wurf (41,93m) die Führung eroberte, begann ein Herzschlagfinale. Im fünften Durchgang flog Julius Speer auf 38,15 Meter. Es verblieb lediglich ein letzter Versuch, den Julius für einen nahezu perfekten Wurf nutze. 43,33 Meter, Platz 1 und somit Westfalenmeister sowie erneut persönliche Bestleistung. Hannah Lahrmann (TuS Rumbeck) erreichte in der Weitsprungkonkurrenz W12 mit 4,15 Meter Platz 10.

Quelle: LAC VELTINS HSK

Nach den ersten Highlights in den technischen Disziplinen standen die 75-Meter-Sprints in allen Altersklassen an. Julius Schulte (TV Calle) sprintete in persönlicher Bestzeit von 10,48 Sekunden als Zweitbester in die Finalläufe der M12 und bestätigte dort mit 10,55 Sekunden sein starkes Niveau und wurde Vize-Westfalenmeister. Charlotte Heße und Matilda Bretschneider waren in 10,63 und 10,76 Sekunden schnell wie nie zuvor. Hannah Lahrmann (alle TuS Rumbeck) kam in 10,84 Sekunden auf 4 Hundertstel an ihre Bestzeit.

Alle qualifizierten sich für die Finalläufe. Charlotte begeisterte im Finale mit erneuter Bestzeit (10,60s) und einem starken vierten Platz. Direkt dahinter, auf Platz 5, landete Matilda (10,83s) und Achte wurde Hannah mit einer Zeit von 10,95 Sekunden.

Bei den 13-jährigen Mädchen war Lina Kampmann (TV Neheim) mit einer herausragenden Zeit von 9,97 Sekunden Schnellste der Vorläufe. Im Endlauf glänzte sie erneut mit 10,09 Sekunden und erreichte den Bronzerang. Julius Lucas verzichtete auf seinen Start, da zu diesem Zeitpunkt der Speerwurfwettbewerb noch andauerte.

Dafür konnte Julius L. im Diskuswurf (M13) mit 28,55 Meter den Bronzerang erkämpfen. Lina wusste nach dem Sprint auch im Speerwurf (W13) zu überzeugen. Direkt im ersten Wurf katapultierte sie ihren Speer auf 31,19 Meter und konnte ihre persönliche Bestweite nach etwas über einem Jahr endlich steigern (vorher 29,44m). Im Gesamtergebnis Platz 3, Bronze. Der Hochsprungwettbewerb der W12 fand mit Jette Vielhaber (TV Calle) und Josefine Zickau statt. Jette übersprang 1,28 Meter für Platz 12. Josefine schaffte 1,36 Meter, Einstellung der PB und Platz 6.

Quelle: LAC VELTINS HSK

Lina konnte nach Beendigung des Speerwurfs erst im dritten Versuch beim Weitsprung einsteigen. Leider erwischte sie den Absprung mit dem „falschen“ Fuß und sprang trotzdem beachtliche 4,67 Meter. Auf Platz 9, weitengleich mit Platz 8, reichte es hauchdünn nicht für den Endkampf.

Zum Ende der Meisterschaft lief es auf der Laufbahn ebenso positiv weiter. Jette Vielhaber zeigte sich stark in persönlicher Bestzeit von 2:43,29 Minuten über 800 Meter der W12. Matti Grobbel (VfL Fleckenberg) verbesserte seine persönliche Bestmarke noch deutlicher. Die Zeit stoppte bei 2:41,47 Minuten, gut 3,5 Sekunden schneller als zuvor. Wie fast immer, bildeten die Staffelwettbewerbe den Abschluss. Die LAC-Staffel WJU14 ging in der Besetzung Charlotte Heße, Hannah Lahrmann, Matilda Bretschneider, Lina Kampmann, nach den Einzelergebnissen im Sprint aussichtsreich ins Rennen. Zeitlauf 7 von 8. Im Ziel Begeisterung über 40,69s und somit Staffelbestzeit. Am Ende Platz 4 von 30 Staffeln. Sehr wichtiger Rückhalt war die anwesende Ersatzläuferin Johanna Bühner (TV Neheim).

Wir sind begeistert von Euren großartigen Leistungen. Herzliche Gratulation!

Ergebnisse: https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Resultoverview/14240