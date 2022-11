Sauerländer Leichtathleten bei den FLVW-Crossmeisterschaften erfolgreich

Am Samstag, den 12. November 2022, wurden die diesjährigen FLVW-Crossmeisterschaften in Hörstel-Riesenbeck ausgetragen. Das Besondere dabei war der Austragungsort, das Pferdesportzentrum vom mehrfachen Olympiasieger im Springreiten, Ludger Beerbaum.

Aus Sicht des LAC Veltins Hochsauerland erlebten 5 Läuferinnen und 4 Läufer spannende Rennen auf ihren Parcours auf der großzügigen Reitsportanlage.

Die Jüngsten, Mona Vielhaber (TV Calle) und Julian Schmidt (VfL Fleckenberg) gingen in den Rahmenwettbewerben der Altersklasse weibliche bzw. männliche U14 über 2,3 Kilometer an den Start. Beide gehören jeweils dem jüngeren Jahrgang (M/W12; 2010) der U14 an. Julian kam in 7:45 Minuten auf Platz 7 der Gesamtkonkurrenz (17 Teilnehmer) im Ziel an. Jahrgangsbezogen erkämpfte er sich damit sogar Platz 3, den Bronzerang. Direkt danach fiel für Mona und die WJU14 Konkurrenz der Startschuss. Gelaufen wurden zwei kleine Runden á 1,15 Kilometer. Am Ende überraschte Mona in 8:06 Minuten mit Platz 2 im Gesamtergebnis (23 Teilnehmerinnen) und dem Goldrang in der AK W12 sehr positiv.

Quelle: LAC VELTINS HSK

Toni Grobbel (VfL Fleckenberg) stellte sich auf der Cross Mittelstrecke über 3,3 Kilometer der MJU16 der Herausforderung. Nach 12:49 Minuten erreichte er als 14. eines 24er Teilnehmerfeldes die Ziellinie. Für die Wertung im Jahrgang 2008 (M14) bedeutete dies einen guten 6. Platz.

Im 25 Läuferinnen umfassenden Teilnehmerfeld der WJU16 traten Carolin Rörig und Lya Bourgund (beide TV Schmallenberg) mit Ambitionen auf die Podestplätze an. Nach einer mittleren und einer großen Runde, insgesamt 3,3 Kilometer, sortierten sie sich auf Platz 3 und Platz 5 ein. In der Wertung der Klasse W14 wurde Caro mit Platz 2 und Lya mit Platz 3 belohnt. Lediglich Jule Krüger (SV Brackwede), schnellste 14-Jährige im DLV über 800m in 2022, landete 9 Sekunden vor Caro.

Es folgten die Läufe der U18 und U20 Klassen. Über die Crosslauf Mittelstrecke der männlichen Jugend U18 standen Luca Grobbel (VfL Fleckenberg) starke Kontrahenten unter anderem aus Dortmund, Paderborn und Münster zur Seite. Mit Platz 9 in einem starken Teilnehmerfeld und einer Zeit von 11:29 Minuten bestritt er die „Zwischenstation“ auf dem Weg zu den Deutschen Crossmeisterschaften am 26. November in Löningen (Niedersachsen) erfolgreich.

Lisa Krell (TV Schmallenberg) absolvierte in der WJU20 ebenfalls die Mittelstrecke und konnte in 12:25 Minuten und Platz 4 positiv auf sich aufmerksam machen.

Quelle: LAC VELTINS HSK

Die Läufe über die Langstrecke bildeten den Abschluss der Veranstaltung. Die klassische Langstrecke betrug 10,5 Kilometer, die Langstrecke für die Altersklassen M40 bis M85 dagegen 8,1 Kilometer.

Nach ihrem sehr erfolgreichen Halbmarathon Debüt präsentierte sich Sarah Schäperklaus (TV Neheim) erneut in starker Form. Sie siegte bei den Frauen in 41:27 Minuten mit 4 Minuten Vorsprung vor der Zweitplatzierten aus Menden. Für den doppelt vergoldeten Abschluss sorgte dann André Kraus (TuS Oeventrop) mit seinem ersten Platz in der M45 sowie dem gesamten Seniorenlauf mit 37 Teilnehmern.