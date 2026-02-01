Sauerländer Lebensart in Vergangenheit und Zukunft

Von Bodo Zapp – ein Vortrag über Haltung, Wandel und die Zukunft einer Region



Am 17. Oktober 2025 fand in Schmallenberg die erste Mitgliederversammlung der WOLL Medien und Marken eG statt – ein symbolischer Moment für die junge Genossenschaft, aber auch ein Anlass zum Innehalten. Einer, der an diesem Abend den richtigen Ton traf, war Bodo Zapp, ehemaliger Chefredakteur der Westfalenpost und heute Autor im WOLL-Verlag. Seine Rede war kein Rückblick im klassischen Sinn, sondern eine lebendige, kluge und an vielen Stellen nachdenkliche Liebeserklärung an das Sauerland – und zugleich ein Weckruf.Das Sauerland, so Zapp, sei kein Museum, sondern eine lebendige Region zwischen Tradition und Wandel. Es lebe vom Gemeinschaftssinn seiner Menschen, von Fleiß, Ehrlichkeit und einer Bodenständigkeit, die nie veraltet. Doch diese Werte stehen unter Druck: Globalisierung, Digitalisierung und gesellschaftliche Veränderung fordern auch hier neue Antworten. Zapp erinnerte an eine Zeit, in der Begegnungen selbstverständlich waren – im Verein, im Dorf, beim Bäcker. Heute, sagt er, treffe man sich immer häufiger in digitalen Räumen, aber: „Dem Smartphone kann man nicht die Hand schütteln.“ Trotzdem, betont er, sei der Gemeinschaftsgeist im Sauerland lebendig geblieben: in Schützenvereinen, Feuerwehren, Kulturinitiativen und Nachbarschaften, die sich gegenseitig tragen.



Mehr als Heimatromantik



„Sauerländer Lebensart“, so Zapp, bedeute mehr als Naturidylle oder Holzschnitzerei. Sie zeige sich in Verantwortung, in Ehrlichkeit und im festen Willen, die Dinge selbst anzupacken. Das bewiesen Projekte wie die REGIONALE und die Südwestfalen Agentur, die das Sauerland als Zukunftsregion profilieren. Doch er mahnt: „Alles wie immer“ ist kein Zukunftskonzept. Auch sprachlich plädiert Zapp für ein Update: „Sauerland. Schönes Land.“ Das sei offener, moderner – und näher an der Wirklichkeit einer Region, die stolz, aber nicht selbstzufrieden ist.Ein besonderer Teil seiner Rede galt den familiengeführten Betrieben – dem Rückgrat der Region. Ob Weltmarkführer oder Handwerksbetrieb: Sie stehen für Verlässlichkeit und Qualität. Doch Zapp fragt auch kritisch: „Wo bleiben die neuen Ideen, die Start-ups, die kreativen Köpfe?“ Wohlstand müsse gepflegt, aber auch erneuert werden. Bildung, Offenheit und Innovationsgeist seien entscheidend, damit das Sauerland nicht in der Vergangenheit verharrt. Denn der wirtschaftliche Wandel, etwa die Abhängigkeit von der Autoindustrie, sei längst spürbar. Der Appell ist klar: Mut zu neuen Wegen.Zapp denkt aber weiter als nur wirtschaftlich. Er spricht über Lebensqualität, über Kultur, über Orte für Neues. Junge Menschen blieben nur, wenn Arbeit und Leben im Gleichgewicht stehen. „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“, zitiert er – und erinnert daran, dass das Sauerland auch kulturell inspirieren muss: mit Musik, Kunst, Begegnung, Vielfalt. In diesem Zusammenhang würdigt Zapp die Rolle der regionalen Medien. Lokaljournalismus, sagt er, sei mehr als Nachrichten – er stifte Identität. Gerade deshalb brauche es Projekte wie das WOLL-Magazin, das Geschichten erzähle, Nähe schaffe und Menschen miteinander verbinde.



Zwischen Gestern und Morgen



Zapps Vortrag endet mit einer Einladung zum Denken – und Handeln: Das Sauerland habe Kraft, Herz und Potenzial, aber es dürfe sich nicht nur im Rückspiegel betrachten. Heimat sei keine Nostalgie, sondern eine Haltung: Verwurzelung und Offenheit zugleich. „Bewährtes pflegen, offen für Neues – das ist gute Lebensart im Sauerland.“ Und in seinem letzten Satz fasst Zapp zusammen, was die Menschen der Region leiten sollte:



„Sauerländer Lebensart in Vergangenheit und Zukunft – das ist die Geschichte einer Region, die stolz auf ihre Wurzeln ist, aber mutig genug, neue Wege zu gehen. Heimat bleibt, wo Menschen gestalten – mit Herz, Verstand und dem Willen, Zukunft zu schaffen.“

Info: Bodo Zapp

Bodo Zapp war viele Jahre Chefredakteur der Westfalenpost und prägte den regionalen Journalismus im Sauerland. Er lebt in Mülheim und hat im Sommer sein Buch „Guten Morgen! Zapp doch mal“ im WOLL-Verlag veröffentlicht. Das Buch enthält Glossen und Geschichten von der Jahrtausendwende bis zur Zeitenwende.

Quelle: WOLL-Verlag

Guten Morgen! Zapp doch mal!

Bodo Zapp

WOLL-Verlag – Softcover

208 Seiten

ISBN: 978-394849695-1

17,90 Euro