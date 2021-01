In „Sauerländer Landei“ von Carl-Joachim Hesse wird die Kindheit und Jugend des Autors beschrieben, der nach seiner Geburt im Jahr 1948 fast ein viertel Jahrhundert im sauerländischen Fleckenberg verbrachte. Carl-Joachim Hesse erinnert sich gerne an diese „gute alte Zeit“ zurück und beschreibt mit einem Augenzwinkern lustig und anschaulich seine Erlebnisse in Fleckenberg, die von den Gepflogenheiten der 1950er und 1960er Jahre geprägt sind.