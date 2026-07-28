Magazin für die Sauerländer Lebensart

Sauerländer Kneipen

Die Nordhangjause Winterberg am Fusse des Kahlen Astens gelegen ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer, Familien, Tagesgäste und Radfahrer.

28. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit
Nordhangjause Winterberg

Quelle: Nordhangjause Winterberg

Nordhangjause Winterberg

Am Fuße des Kahlen Astens, direkt am Rothaarsteig liegt die Nordhangjause von Timo Brune – ein Ort, der im Sommer genauso gut funktioniert wie in der Wintersaison. Wanderer, Familien, Tagesgäste und Radfahrer finden hier eine unkomplizierte Einkehr mit viel Sauerländer Atmosphäre. 

„Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man nach einer Wanderung nicht einfach nur einkehrt, sondern gern bleibt“, sagt Timo Brune. Und genau dieses Gefühl entsteht schnell: Wanderschuhe stehen unter dem Tisch, Kinder entdecken rund um die Hütte kleine Abenteuer oder die XXL-Holzkugelbahn, während auf der Terrasse Kaffee, kühle Getränke und herzhafte Kleinigkeiten serviert werden.

Nordhangjause Winterberg - GästeQuelle: Nordhangjause Winterberg

Die Nordhangjause lebt von ihrer besonderen Lage unterhalb des Kahlen Astens. Von hier aus führen Wege zu den schönsten Aussichtspunkten der Region. Für viele Gäste ist die Einkehr längst mehr als nur eine Raststation. „Viele Gäste sagen uns: Das fühlt sich an wie ein kleiner Urlaub“, erzählt Brune. Dazu kommen Frühlingsfeste, Platzkonzerte und Herbstaktionen unter freiem Himmel, die den Platz das ganze Jahr über lebendig machen.

So ist die Nordhangjause zu einem Lieblingsplatz geworden: bodenständig, entspannt und einfach typisch Sauerland. Ein Ort, an dem man gerne etwas länger sitzen bleibt. 

Die Nordhangjause ist saison- und wetterabhängig geöffnet. Aktuelle Öffnungszeiten, Veranstaltungen und Hinweise gibt es unter: http://www.nordhangjause.de

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Wirtschaft und Unternehmen
Gemeinsame Blitzumfrage von IHK Arnsberg und IHK Siegen:
25. Februar 2022 | 2 Minuten Lesezeit
Das Foto darf ausschließlich für PR- und Marketingmaßnahmen der Hotel DEIMANN GmbH & Co.KG - Alte Handelsstraße 5 - D-57392 Schmallenberg räumlich und zeitlich unbegrenzt verwendet werden. Das Copyright verbleibt beim Bildautor Günter Standl (www.guenterstandl.de). Jegliche Nutzung Dritter ist mit dem Bildautor gesondert zu vereinbaren. Der Bildautor stellt das gelieferte Bildmaterial nicht von Rechten Dritter frei. Etwaige Ansprüche Dritter fallen in den Verantwortungsbereich des Bildnutzers.
Kulinarisch
Deimann Hotelier des Jahres 2025
19. Februar 2025 | 6 Minuten Lesezeit
Wirtschaft und Unternehmen
Ein starkes Netzwerk für das Sauerland
13. März 2025 | 3 Minuten Lesezeit