Sauerländer Kneipen

Nordhangjause Winterberg

Am Fuße des Kahlen Astens, direkt am Rothaarsteig liegt die Nordhangjause von Timo Brune – ein Ort, der im Sommer genauso gut funktioniert wie in der Wintersaison. Wanderer, Familien, Tagesgäste und Radfahrer finden hier eine unkomplizierte Einkehr mit viel Sauerländer Atmosphäre.

„Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man nach einer Wanderung nicht einfach nur einkehrt, sondern gern bleibt“, sagt Timo Brune. Und genau dieses Gefühl entsteht schnell: Wanderschuhe stehen unter dem Tisch, Kinder entdecken rund um die Hütte kleine Abenteuer oder die XXL-Holzkugelbahn, während auf der Terrasse Kaffee, kühle Getränke und herzhafte Kleinigkeiten serviert werden.





Quelle: Nordhangjause Winterberg

Die Nordhangjause lebt von ihrer besonderen Lage unterhalb des Kahlen Astens. Von hier aus führen Wege zu den schönsten Aussichtspunkten der Region. Für viele Gäste ist die Einkehr längst mehr als nur eine Raststation. „Viele Gäste sagen uns: Das fühlt sich an wie ein kleiner Urlaub“, erzählt Brune. Dazu kommen Frühlingsfeste, Platzkonzerte und Herbstaktionen unter freiem Himmel, die den Platz das ganze Jahr über lebendig machen.



So ist die Nordhangjause zu einem Lieblingsplatz geworden: bodenständig, entspannt und einfach typisch Sauerland. Ein Ort, an dem man gerne etwas länger sitzen bleibt.

Die Nordhangjause ist saison- und wetterabhängig geöffnet. Aktuelle Öffnungszeiten, Veranstaltungen und Hinweise gibt es unter: http://www.nordhangjause.de