Sauerländer Kleinode von Kappest

Heiligenhäuschen vor Erflinghausen

Fotograf Klaus-Peter Kappest besucht Ihre Lieblingsorte

Es gibt Orte, die ihren Zauber zu ganz bestimmten Zeiten oder – für den Fotografen – bei ganz besonderen Lichtstimmungen entfalten. Die Wegkreuzung am Heiligenhäuschen vor Erflinghausen ist so ein Punkt. Die meisten werden das Häuschen schon einmal von fern gesehen haben: Fährt man entlang des Hennesees Richtung Reiste und hat das Vorbecken gerade hinter sich gelassen, steht es erhaben und verheißungsvoll rechts oberhalb der Straße wie auf dem Gipfel eines grünen Wiesenberges.

Biegt man dann in die nächste Straße nach rechts Richtung Erflinghausen ein, merkt man schnell: Es steht nicht auf einem Gipfel, sondern an einer Stelle, an der der Hang beginnt, flacher anzusteigen. Diese besondere Lage und vor allem der nahe See sorgen zuweilen für den Zauber – wenn das Wetter passt. Kühl oder besser noch kalt muss der Morgen sein. Die Tage zuvor sollten vielleicht feucht und auf jeden Fall wärmer gewesen sein.

Bei solchem Wetter schickt der See Nebelschwaden das Hennetal hinauf. Wenn eine Stunde vor Sonnenaufgang die Wolkendecke über Remblinghausen aufreißt, Farben den Himmel fluten und später der Nebel von hinten von der Sonne durchleuchtet wird, sind das die Momente des Zaubers. Eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang ist er vergangen und kommt frühestens am nächsten Morgen wieder.

Kennen auch Sie solche Orte des Zaubers? Wissen Sie Bescheid über Aussichtspunkte, Wegekreuze, Bauwerke, Bäume oder andere Punkte, die man einmal besucht haben sollte? Dann schreiben Sie uns!

Schicken Sie uns eine Postkarte an WOLL-Magazin, Kückelheim 11, 57392 Schmallenberg oder eine E-Mail an redaktion@woll-magazin.de. Auf der Facebookseite „WOLL-Sauerländer Kleinode“ bieten wir Ihnen eine Plattform für Ihre Tipps. Dort können Sie auch die Ideen unserer übrigen Leser durchforsten. Klicken Sie auf „Gefällt mir“, wenn Sie auf etwas besonders Empfehlenswertes stoßen.

Aus den Orten, die die meisten Likes bekommen, suchen wir in Zukunft einige heraus, die wir – möglichst in den Momenten des Zaubers – fotografieren und Ihnen an dieser Stelle vorstellen werden.