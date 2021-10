Sauerländer Kleinode von Kappest – Lauschgeist Wenholthausen

WOLL-Leser-Tipp von Ulrich Distelrath, fotografiert von Klaus-Peter Kappest

Am Fernwanderweg Sauerland Höhenflug, rund einen Kilometer von Wenholthausen entfernt in Richtung Homert, steht am Waldrand der Lauschgeist. Die Hörskulptur wurde vom heimischen Künstler Friedrich Freiburg geschaffen. Von vorne ist es ein bärtiger Riesenkopf, der ins Tal hinunterschaut, von hinten ein Lauschraum, in dem mehrere Wanderer gleichzeitig Platz finden. Dass dieser Raum nicht nur als Unterstand bei Regen gedacht ist, sieht man sofort an den Schläuchen, die an den Wänden hängen. Hält man sie sich ans Ohr, hört man durch die riesigen Ohren des Lauschgeistes verstärkt die Waldgeräusche: den Wind in den Wipfeln, das Knarzen der Äste und vielleicht auch die nächste Gruppe Wanderer.

Fotograf Klaus-Peter Kappest besucht Ihre Lieblingsorte!

Kennen auch Sie solche Orte des Zaubers? Wissen Sie Bescheid über Aussichtspunkte, Wegekreuze, Bauwerke, Bäume oder andere Punkte, die man einmal besucht haben sollte? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@woll-magazin.de oder schauen Sie auf der Facebookseite „WOLL-Sauerländer Kleinode“ vorbei. Auf dieser Plattform sammeln wir Ihre Tipps. Aus den Orten, die die meisten Likes bekommen, suchen wir in Zukunft einige heraus, die wir – möglichst in den Momenten des Zaubers – fotografieren und Ihnen an dieser Stelle vorstellen werden.