Sauerländer Kleinode von Kappest

Entlang der Straße von Fleckenberg nach Jagdhaus öffnet sich zurzeit so manch spektakulärer Blick über das Schmallenberger Sauerland. Leider gibt es am Straßenrand kaum eine sichere Möglichkeit, mit dem Auto anzuhalten und den Ausblick zu genießen. An einer Stelle aber sieht das (noch) anders aus. Man kann dort nicht nur sicher parken, sondern auch etwas abseits der Straße in aller Ruhe auf einer Waldliege den Ausblick genießen. Bald wird aber der junge Wald unterhalb des Aussichtspunktes zu groß werden, um noch darüber hinwegschauen zu können. Es wird also höchste Zeit, den Ausblick zu besuchen. Das Panorama reicht von der Schmallenberger Höhe über den Wilzenbergund die Hunau bis zum Beerenberg Fleckenberg überblickt man fast vollständig. Weitere Orte – darunter auch die Altstadt von Schmallenberg – sind mit ein paar Häusern zu erkennen, die über die Bergkuppen ragen.

Vom Wanderportal „An der Böhre“ oberhalb von Fleckenberg fährt man noch einen knappen Kilometer bergauf Richtung Jagdhaus. Nach einer Rechtskurve geht nach rechts ein breiter Forstweg ab. Von dort aus sind es zu Fuß nur noch 120 Meter bis zum Aussichtspunkt. Der Weg führt in den Forstweg hinein und dann sofort wieder nach rechts. Um den Forstbetrieb nicht zu behindern, sollte an der Einfahrt allerdings maximal ein Auto parken. Wer einen besseren Parkplatz sucht und eine kurze Wanderung nicht scheut, findet beim Wanderportal „An der Böhre“ einen schönen, aussichtsreichen Weg zum Aussichtspunkt.

Bei besonders klarer Luft eignet sich der Platz auch, um mal den Sternenhimmel über dem Schmallenberger Sauerland zu genießen und vielleicht sogar zu fotografieren.