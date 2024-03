Sauerländer Kleinode von Kappest

Trekkingplattform Schutzhütte Stormbruch

Einmal draußen im Wald übernachten – das ist nicht nur ein typischer Wunsch von Kindern auf dem Land, sondern auch von gestressten Städtern. Irgendwo im Wald einfach sein Zelt aufzuschlagen – sogenanntes „wildes Campen“ – ist im Sauerland allerdings streng verboten. Die Gemeinden Diemelsee und Willingen haben das Problem nun gelöst: Sie bieten Trekkingplattformen an. Das sind Holzbühnen an besonders schönen Stellen im Wald, auf denen das Zelten erlaubt ist. Besonders malerisch gelegen ist die Trekkingplattform oberhalb des Dorfes Stormbruch zwischen Willingen und dem Diemelsee. Von dieser Plattform aus öffnet sich ein weiter Panoramablick Richtung Osten. Es ist der perfekte Platz, um im Frühling und Sommer den Sonnenaufgang zu genießen. Wer sein Zelt Richtung Osten ausrichtet, muss dafür nicht einmal aus dem Schlafsack krabbeln. Die Plattform liegt am Ende der dritten Etappe des Diemelsteigs oberhalb der Ortschaft Stormbruch. Aus dem Ort heraus muss man lediglich der Markierung des Diemelsteigs entgegen der empfohlenen Laufrichtung folgen. Dort, wo sich die dritte und die vierte Etappe verzweigen, hält man sich links weiter den Berg hinauf und erreicht am Waldrand die Trekkingplattform.

Ein paar Regeln gilt es zu beachten: Es ist wichtig, die Plattform vorzubuchen. Dafür haben die Gemeinden extra eine Internetseite eingerichtet: www.trekkingpark. de. Auch eine kleine Gebühr für die Übernachtung wird erhoben. Die Trekkingplattform Stormbruch trägt die Kennung D4. Schon jetzt ist so manche Sommernacht ausgebucht – vor allem an den Wochenenden. Wer rechtzeitig bucht, kann sicher sein, die Plattform für sich alleine zu haben. Eine Trockentoilette steht in der Nähe zur Verfügung und der Müll wird von den Gästen wieder mitgenommen. Die Grundidee ist, die Übernachtung in der Natur zu genießen, ohne schädliche Spuren zu hinterlassen.