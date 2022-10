Sauerländer Kleinode von Kappest

Friedensquelle auf dem Rothaarkamm

„Auch wenn sie klein ist, sie plätschert auch bei der aktuellen Hitze und steht für mich somit als Symbol, auch in so unguten Zeiten, wie wir sie jetzt haben, die Hoffnung auf Frieden nicht aufzugeben.“ Die WOLL-Leserin Michaela Roßberg aus Düsseldorf hat viele Lieblingsorte im Schmallenberger Sauerland, doch nur einen Ort nennt sie ihren persönlichen Seelenort: Die Friedensquelle auf dem Rothaarkamm am X6 zwischen Heidenstock und Altem Ahorn. Von ihr kommt der Tipp, die Quelle in die Reihe der Kleinode aufzunehmen und die Quelle hat es wirklich verdient: Tatsächlich kommt auch nach Monaten der Dürre hier, knapp unter dem Hauptkamm des Rothaargebirges, ein dünner, aber doch steter und zuverlässiger Wasserstrom aus dem Felsen. Auch optisch ist die Friedensquelle so etwas wie der Prototyp einer Quelle im Gebirge: Am steilen Hang zwischen Moosen und Farnen kommt ein frisches Wasser aus den Felsen gequollen. Der Weg zu ihr ist für Wanderer eines der kleinen Erlebnisse am Rand des alten SGV-Weges X6: Ausgehend von einem gemütlichen Rastplatz mit Schutzhütte, Sitzgruppe und Ausblick in ein wildromantisches Wittgensteiner Tal, führt ein schmaler Serpentinenpfad abwärts in den außergewöhnlich steil abfallenden Hang unterhalb des Weges, in dessen Mitte die Quelle so verlässlich aus dem Fels quillt. Sie gehört zu den „gefassten“ Quellen. In den Hang gesetzte Steine geben dem Wasser den Weg vor. Die Fassung ist aber so behutsam gestaltet und inzwischen auch schon wieder so überwachsen, dass sie fast natürlich wirkt. Errichtet wurde sie vor etwas über 100 Jahren als Gedenkstätte für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitglieder des Sauerländischen Gebirgsvereins. Die Inschrift auf der Tafel lautet „Friedensquelle / den gefallenen Helden des / SGV zum Gedächtnis geweiht / Abt. Berleburg Abt. Girkhausen“. Von der Höhe des Rothaarkamms macht sich das Wasser auf einen weiten Weg über einen Zufluss in die Odeborn, die Eder, die Fulda und die Weser bis in die Nordsee.

Die Quelle zu erwandern ist einfach: Vom Wanderparkplatz Albrechtsplatz bei Hoheleye folgt man zunächst dem Rothaarsteig 1,8 km Richtung Westen, d.h. Richtung Jagdhaus und Schanze. Nach Überquerung des Albrechtsbergs biegt man noch vor dem Heidenstock auf einen Pfad nach links ab. Der Pfad führt entlang eines Wildgatters und trifft genau oberhalb der Friedensquelle auf den Wanderweg X6, der auf der Wittgensteiner Seite des Rothaarkamms verläuft.