Sauerländer Kleinode von Kappest

Die Bank unter der Homert

Der Blick schweift über Niedersalway bis zum fernen Rothaarkamm. Im Westen erkennt man die Nordhelle und im Osten den Stüppelturm bei Fort Fun. Markant ragt aus Niedersalway der Kirchturm hervor.



Die Bank unter der Homert

In Dorfnähe bedecken grüne Wiesen die Hänge der Hügel, die mit zunehmender Entfernung immer höher und waldiger werden. Dieses extrem malerische und typisch sauerländische Panorama bietet die Homert – aber nicht auf ihrem Gipfel. Der schönste Aussichtspunkt auf dem Bergrücken liegt einige hundert Meter vom Gipfel entfernt und somit nicht am Fernwanderweg Sauerland Höhenflug, sondern an einem südlich parallel verlaufenden, unmarkierten Forstweg. Eine einfache Bank steht dort am Rande einer kleinen Schneise, die bei geeignetem Wind Gleitschirmfliegern Startchancen eröffnet.



Der kürzeste und bequemste Weg zum Aussichtspunkt beginnt am Wanderparkplatz Birkenbrauck zwischen Obersalway und Meinkenbracht. Von dort folgt man dem Sauerland Höhenflug nach Westen Richtung Wenholthausen. Nach 1,6 Kilometern zweigt ein Wanderweg nach links ab, der mit einem roten Dreieck markiert ist. Ihm folgt man nicht, sondern wendet sich an seinem Abzweig in die entgegengesetzte Richtung nach rechts auf einen unmarkierten Forstweg nach Süden. 100 Meter weiter führt ein weiterer Weg nach links. Auf ihm gelangt man nach 400 Metern zur Bank mit dem grandiosen Blick über die Ferienregion Eslohe.

