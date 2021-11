Sauerländer in Berlin vernetzen sich

Schon vor einigen Wochen hat sich der Verein „Sauerländer Botschaft“ gegründet. Dessen Ziel ist die Vertretung des Sauerlandes in der Bundeshauptstadt Berlin. Nach den Bundestagswahlen in Berlin organisierte der Verein ein Treffen am 09. November 2021in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Fast die gesamet Politprominenz des Sauerlandes in Berlin war gekommen. Auch dabei WOLL-Kolumnisten Jutta Falke-Ischinger, die in einem Talk mit Hajo Schumacher über die Chancen und Möglichkeiten des Sauerlandes diskutierte.

Zahlreiche Medien berichten über die Sauerländer Botschaft und die Vernetzungsabsichten der Sauerländer. DIE ZEIT schreibt: „Die «Sauerländer Botschaft“ versteht sich als Netzwerk für „Exil-Sauerländer“ in Berlin und andere, die in der Hauptstadt die Interessen der Region vertreten wollen – etwa Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch Politiker und Politikerinnen sowie Funktionäre von Verbänden und anderen Institutionen.“ Der HSK-Abgeordnete Friedrich Merz (CDU) betonte in seiner Begrüßung: „Das Sauerland ist eine Industrieregion im Grünen. Sie verbindet Industrie und Tourismus. Wir leben im Einklang mit der Natur. Auch die Herausforderungen sind da, keine Frage. Auch das Thema Klimawandel sehen wir.“

Auch sein direkter politischer Kontrahent aus dem Hochsauerlandkreis und Schirmherr der „Sauerländer Botschaft“, Dirk Wiese (SPD), betonte die wirtschaftliche Bedeutung der Region und forderte, dass sich die Abgeordneten zukünftig gemeinsam und über Parteigrenzen hinweg für das Sauerland einsetzen sollten.

Bei der Veranstaltung sprachen auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, von der SPD die Abgeordneten Nezahat Baradari und Luiza Licina-Bode, der CDU-Abgeordnete Florian Müller sowie der FDP-Politiker Carl-Julius Cronenberg.

„Das ist doch eine gute Sache, woll!“