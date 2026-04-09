Sauerländer Hygienepapierhersteller stärkt Position auf dem französischen Markt

Freuen sich auf die Zusammenarbeit (v.l.): Andreas Krengel, Chief Commercial Officer der WEPA Gruppe, Marc Miribel, Präsident von WEPA Professional France und Martin Krengel, CEO der WEPA Gruppe. Foto: WEPA

Die WEPA Gruppe, einer der drei größten Hersteller von Hygienepapier in Europa, hat den erfolgreichen Abschluss der Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an MPH1865, einem führenden französischen Hersteller von Hygienepapier und Seife im Away-from-Home-Sektor, bekannt gegeben. Das neu erworbene Unternehmen wird unter dem Namen „WEPA Professional France“ firmieren.

Marc Miribel bleibt Präsident des Unternehmens. Gemeinsam mit seinem Management-Team wird er das weitere Wachstum vorantreiben und den Integrationsprozess steuern. Alle bestehenden Industriestandorte von MPH1865 bleiben erhalten, die lokale Produktion in Frankreich wird fortgesetzt und gezielt weiter gestärkt. Mit der Akquisition betreibt WEPA künftig vier Produktionsstandorte in Frankreich und beschäftigt dort rund 1000 Mitarbeitende. Die 260 Mitarbeitenden von MPH1865 werden vollständig in die WEPA Gruppe integriert.

Vier Produktionsstandorte in Frankreich

„Mit MPH1865 stärken wir unsere internationale Präsenz im europäischen Away-from-Home-Markt und bauen unsere Position mit der Marke Satino gezielt weiter aus. Unser Anspruch ist es, unsere Kunden in ganz Europa mit leistungsfähigen, nachhaltigen Hygienelösungen noch besser zu unterstützen“, sagt Andreas Krengel, Chief Commercial Officer der WEPA Gruppe.

Martin Krengel, CEO der WEPA Gruppe: „Wir freuen uns, mit dieser Akquisition WEPAs Position in Europa und insbesondere in Frankreich weiter zu stärken. Durch die Synergieeffekte dieses Zusammenschlusses und die konsequente Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie werden wir zusätzlichen Mehrwert für unsere Stakeholder, insbesondere für unsere Kunden, schaffen.“

Marc Miribel erklärt: „Mit WEPA haben wir einen Partner gefunden, der wie MPH1865 familiengeführt ist und großen Wert auf operative Exzellenz, Mitarbeiterengagement, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit legt. Als Teil der WEPA Gruppe sehen wir uns hervorragend für die Zukunft aufgestellt und freuen uns darauf, zum weiteren Wachstum von WEPA beizutragen.“

Position in Europa gestärkt

Die Akquisition stellt für beide Unternehmen einen langfristig ausgerichteten Schritt dar und wird die gemeinsame Marktposition in Frankreich stärken. Kunden und Partner profitieren von einem erweiterten Portfolio an Hygieneprodukten aus dem Professional-Bereich sowie von gleichbleibend hohen Standards in Bezug auf Qualität, Service und Nachhaltigkeit. Das Portfolio von WEPA Professional wird durch ein breites Sortiment an Seifen und Desinfektionsmitteln sowie durch Vlies-Reinigungstücher und persönliche Schutzausrüstung ergänzt, die von WEPA Professional France hergestellt und vertrieben werden.

Über MPH1865

Das 1865 gegründete französische Familienunternehmen MPH1865 hat sich zu einem der nationalen Marktführer für Hygienepapiere und Hygienelösungen im Away-from-Home-Sektor entwickelt. Das Unternehmen mit Sitz in Ardèche und Drôme betreibt moderne, voll integrierte Industrieanlagen (Papierherstellung, Verarbeitung, Seifenproduktion, Logistik), beschäftigt rund 260 Mitarbeitende und produziert bis zu 60.000 Tonnen Papier pro Jahr. MPH1865 ist bekannt für sein Engagement für eine verantwortungsbewusste, nachhaltige und innovative französische Industrie, die sich für Gesundheit, Hygiene und die Umwelt einsetzt. Das Unternehmen ist nun Teil der WEPA Gruppe und firmiert unter dem Namen „WEPA Professional France“.

Über WEPA

Die WEPA Gruppe ist einer der drei größten Hygienepapierhersteller in Europa. Das Familienunternehmen mit Sitz in Arnsberg beschäftigt nach dem Zusammenschluss mit MPH1865 mehr als 4500 Mitarbeitende an 15 europäischen Standorten. Es produziert Hygienepapiere für den privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereich – von Toilettenpapier und Papierhandtüchern bis hin zu Taschentüchern und Servietten. Als Spezialist für die Aufbereitung von Recyclingfasern ist WEPA einer der Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit in der Branche. In Frankreich verfügte die Gruppe bereits über zwei Standorte in Lille und Troyes für ihren Geschäftsbereich Consumer sowie über ein Werk mit Fokus auf Altpapieraufbereitung in Château-Thierry. Der Geschäftsbereich Professional mit der Marke Satino steht für nachhaltige und professionelle Hygienelösungen, die zum Beispiel in öffentlichen Waschräumen, in der Industrie, in Büros oder im Gesundheitswesen zum Einsatz kommen. Produkte wie das Hygienepapier Satino PureSoft und die Spenderserie Hyginity wurden mit renommierten Preisen wie dem Ecodesign Award und dem Red Dot Award ausgezeichnet.

WEPA Gruppe

Die WEPA Gruppe sorgt mit ihren Produkten für Wohlbefinden und Hygiene bei Millionen von Menschen in Europa – jeden Tag und überall. Das zukunftsorientierte Familienunternehmen beschäftigt mehr als 4500 Mitarbeitende an 15 europäischen Produktionsstandorten. WEPA ist einer der drei größten Hygienepapierhersteller in Europa und Experte in der Herstellung von Hygienepapieren aus Recyclingfasern. Der Jahresumsatz liegt bei mehr als 1,9 Milliarden Euro. Das WEPA Sortiment umfasst nachhaltige und innovative Hygienelösungen – von Toilettenpapier und Küchenrollen über Handtuchpapier, Servietten und Taschentücher bis hin zu kompletten Waschraumlösungen sowie Recyclingfasern, Halbfertigprodukten und Rohstoffen für den industriellen Einsatz. Hauptsitz der WEPA Gruppe ist das nordrhein-westfälische Arnsberg.