Sauerländer Hygienepapierhersteller setzt neue Maßstäbe

WEPA Professional: Hygiene und Nachhaltigkeit in öffentlichen und halb-öffentlichen Waschräumen

Auf der weltweit führenden Messe für Reinigungs- und Hygienelösungen, Interclean in Amsterdam, hat das Sauerländer Unternehmen WEPA Professional eine neue Spenderserie HYGINITY vorgestellt. Die Serie vereint nach Angaben des Unternehmens Benutzerfreundlichkeit, höchste Hygienestandards und anspruchsvolles Design und setzt auch in Bezug auf Nachhaltigkeit neue Maßstäbe.

Die HYGINITY-Serie umfasst ein vollumfängliches Angebot an Spendern für Papierhandtücher, Toilettenpapier, Seifen und Desinfektionsmittel in verschiedenen Größen und Ausführungen, damit jegliche Waschraumanforderungen passgenau und spezifisch erfüllt werden können. „Unsere neue Serie ist das Ergebnis intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit über mehrere Jahre. Wir sind stolz darauf, die neueste Generation an Hygienespendern zu präsentieren, die nicht nur höchsten Qualitätsansprüchen genügen und benutzerfreundlich konzipiert wurden, sondern auch ästhetisch überzeugen und höchste Nachhaltigkeitsansprüche erfüllen“, erklärte Patrick Schumacher, Director Marketing & Business Development der Business Unit Professional bei WEPA Professional.

Benutzerfreundlichkeit und -nachhaltige Hygiene im Fokus der neuen Spenderserie

Die HYGINITY-Spender wurden entwickelt, um Waschräume nachhaltiger gestalten zu können und Unternehmen auf diesem Weg mit ganzheitlichen Waschraumkonzepten und -lösungen zu unterstützen. Durch die Verwendung von recycelbaren Materialien und die Produktion von hochwertigem Recycling-Hygienepapier wie Satino PureSoft oder BlackSatino GreenGrow setzt WEPA Professional neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Diese innovativen Ansätze reduzieren den Ressourcenverbrauch signifikant. Außerdem zeigt diese neue Spenderserie, dass ein nachhaltiges Produktangebot, welches gleichzeitig höchsten Ansprüchen an Komfort und Premiumqualität gerecht werden kann und darüber hinaus mit herausragenden Qualitätseigenschaften aufwarten kann, möglich ist. Die Spenderserie funktioniert für Anwender nicht nur einfacher denn je, sondern erfüllt auch höchste Hygieneansprüche. Neben der berührungslosen Gestaltung der Spender, wurde auch das Design als besonders leicht zu reinigen gestaltet.