Sauerländer Hygienepapierhersteller plant Zusammenschluss mit französichem Unternehmen

Freuen sich auf die Zusammenarbeit (v.l.): Martin Krengel, CEO der WEPA Gruppe, Marc Miribel, Präsident und CEO von MPH1865 und Andreas Krengel, Chief Commercial Officer der WEPA Gruppe. Foto: MPH1865

Die WEPA Gruppe, einer der drei größten Hersteller von Hygienepapieren in Europa, und MPH1865, ein führender französischer Hersteller von Hygienepapier und Seife im Away-from-Home-Sektor, planen einen Zusammenschluss: Die WEPA Gruppe beabsichtigt, die Mehrheit der Anteile an MPH1865 zu erwerben. Ziel ist es, WEPAs Präsenz in Europa im Away-from-Home-Markt weiter zu stärken und Kunden sowie die Märkte bestmöglich zu bedienen. Der Abschluss der geplanten Akquisition steht unter dem Vorbehalt der Erteilung aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Fusionskontrolle.

Zwei Familienunternehmen

Die geplante Akquisition stellt einen langfristig orientierten Schritt für beide Unternehmen dar, da ein Zusammenschluss zu internationalem Wachstum und einer gestärkten Marktpositionierung im französischen Away-from-Home-Markt führen wird. Sowohl WEPA als auch MPH1865 sind Familienunternehmen, die großen Wert auf Operational Excellence, lokale Produktion, Mitarbeitendenengagement, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit legen. Die Akquisition wird die Stärken beider Unternehmen zum Nutzen von Kunden, Mitarbeitenden und der gesamten Industrie zusammenführen. Lokale und internationale Kunden und Partner werden von der gestärkten Präsenz im französischen Away-from-Home-Markt, dem breiten und innovativen Hygieneproduktportfolio und den gleichbleibend hohen Standards in Bezug auf Qualität, Service und Nachhaltigkeit profitieren. Das MPH1865-Netzwerk an Industriestandorten wird vollständig erhalten und weiter gestärkt, und alle derzeitigen Mitarbeiter werden weiterhin beschäftigt. Marc Miribel wird Präsident des Unternehmens mit Sitz in Südfrankreich bleiben.

Deutsch-französische Zusammenarbeit

Andreas Krengel, Chief Commercial Officer der WEPA Gruppe: „Durch den Zusammenschluss mit MPH1865 werden wir für unsere nationalen und internationalen Kunden Mehrwert hinsichtlich eines breiteren Fachwissens und noch innovativerer Produktlösungen schaffen. Dieser Schritt wird es uns ermöglichen, unsere Märkte mit noch größerer Nähe, Flexibilität und Zuverlässigkeit zu bedienen.“ Martin Krengel, CEO der WEPA Gruppe, ergänzt: „Wir freuen uns, weiter in Frankreich zu wachsen und unsere deutsch-französische Zusammenarbeit auszubauen. Als Familienunternehmen teilen MPH1865 und WEPA dieselben Werte und denken über Generationen hinaus – das passt perfekt.“

Marc Miribel, Präsident und CEO von MPH1865: „Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um die Zukunft unseres Unternehmens zu sichern: Wir können dadurch die lokale Produktion stärken, industrielle Kapazitäten sichern und den Away-from-Home-Markt in Frankreich weiterentwickeln, während wir gleichzeitig von der Erfahrung und dem europäischen Netzwerk der WEPA Gruppe profitieren.“

Über MPH1865

MPH1865 wurde 1865 gegründet und ist ein französisches Familienunternehmen, das sich zu einem der nationalen Marktführer für Hygienepapiere und Hygienelösungen im Away-from-Home-Sektor entwickelt hat. Das Unternehmen mit Sitz in Ardèche und Drôme betreibt moderne, voll integrierte Industrieanlagen (Papierherstellung, Verarbeitung, Seifenproduktion, Logistik), beschäftigt rund 260 Mitarbeitende und produziert bis zu 60.000 Tonnen Papier pro Jahr. MPH1865 ist bekannt für sein Engagement für eine verantwortungsbewusste, nachhaltige und innovative französische Industrie, die sich für Gesundheit, Hygiene und die Umwelt einsetzt.

Über WEPA

Die WEPA Gruppe ist einer der drei größten Hygienepapierhersteller in Europa. Das Familienunternehmen mit Sitz in Arnsberg beschäftigt rund 4300 Mitarbeiter an 14 europäischen Standorten. Es produziert Hygienepapiere für den privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereich – von Toilettenpapier und Papierhandtüchern bis hin zu Taschentüchern und Servietten. Als Spezialist für die Aufbereitung von Recyclingfasern ist WEPA einer der Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit in der Branche. In Frankreich verfügt die Gruppe bereits über zwei Standorte in Lille und Troyes für ihren Geschäftsbereich Consumer sowie über ein Werk mit Fokus auf Altpapieraufbereitung in Château-Thierry. Der Geschäftsbereich Professional mit der Marke Satino by WEPA steht für nachhaltige und professionelle Hygienelösungen, die zum Beispiel in öffentlichen Waschräumen, in der Industrie, in Büros oder im Gesundheitswesen zum Einsatz kommen. Produkte wie das Hygienepapier Satino PureSoft und die Spenderserie Hyginity wurden mit renommierten Preisen wie dem Ecodesign Award und dem Red Dot Award ausgezeichnet.