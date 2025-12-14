Sauerländer Hotel Jagdhaus Wiese mit internationalem Award ausgezeichnet

Schmallenberg. Das Hotel Jagdhaus Wiese in Schmallenberg wurde zum zweiten Mal in Folge mit dem begehrten Award in der Kategorie „Heritage & Hospitality“ der Heritage Hotels of Europe ausgezeichnet. Die Verleihung fand am 14. November 2025 im Rahmen einer feierlichen Gala im Kristály Imperial Hotel nahe Budapest statt und würdigte einmal mehr die herausragende Gastfreundschaft und das gelebte historische Erbe des traditionsreichen Hauses im Schmallenberger Sauerland.

Besondere Bedeutung hatte in diesem Jahr die Tatsache, dass das Jagdhaus Wiese als einziges von insgesamt 131 Mitgliedshotels der Heritage Hotels of Europe in gleich drei von zehn möglichen Kategorien nominiert war. Neben dem erneuten Sieg in der Kategorie „Heritage & Hospitality“ erreichte das Hotel in der Kategorie „Heritage & Wellness“ den dritten Platz und wurde darüber hinaus in der renommierten Kategorie „Host of the Year“ als eines der besten Häuser Europas geführt. Für das Jagdhaus Wiese stellt die dreifache Nominierung eine außergewöhnliche Anerkennung dar, da sie nicht nur den hohen Qualitätsanspruch des Hauses widerspiegelt, sondern auch das Vertrauen der Gäste und die Bestätigung eines kontinuierlichen Engagements für besondere Gastfreundschaft.

Nominiert in drei Kategorien

„Dass wir erneut mit dem Award in der Kategorie ‚Heritage & Hospitality‘ geehrt wurden, erfüllt uns mit großer Freude und macht uns stolz auf unser Team. Ebenso freut uns aber auch die dritte Platzierung in der Kategorie ‚Heritage & Wellness‘, insbesondere vor dem Hintergrund, dass unsere jüngsten Investitionen in einen neuen Naturschwimmteich und die Erweiterung des Ruhebereichs am Schwimmbad dabei noch gar keine Berücksichtigung gefunden haben.“, sagte Stefan Wiese-Gerlach anlässlich der Preisverleihung. „Dass wir in gleich drei Kategorien nominiert waren, hat uns wirklich positiv überrascht. Diese breite Anerkennung zeigt uns, dass unser Ansatz, Tradition mit gelebter Gastfreundschaft und hoher Qualität zu verbinden, wahrgenommen und geschätzt wird. Wir empfinden es als familiengeführtes Haus als besondere Wertschätzung, dass unsere Gäste uns ihr Vertrauen oft über viele Jahre und Generationen hinweg schenken. Sie tragen damit zu der lebendigen Atmosphäre bei, die unser Haus ausmacht. Ihnen gilt unser aufrichtiger Dank.“ Gleichzeitig richtet die Inhaberfamilie ihren Dank an ihr Team: „Dieser Erfolg gehört nicht zuletzt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag mit Leidenschaft und Aufmerksamkeit dafür sorgen, dass unsere Gäste sich bei uns zu Hause fühlen. Ohne ihr Engagement wäre eine solche Auszeichnung nicht möglich.“

Das fast 150 Jahre alte Landhotel, das heute in fünfter Generation von Katia Herrlitz und Stefan Wiese-Gerlach geführt wird, beeindruckt seit jeher durch seine wertige Architektur, die idyllische Lage direkt am Rothaarsteig und einen besonderen Anspruch an Qualität und Herzlichkeit. Die Mischung aus Tradition und zeitgemäßem Komfort zählt zu den wesentlichen Gründen, warum das Hotel seit vielen Jahren zu den beliebtesten Rückzugsorten für Naturliebhaber und Erholungssuchende zählt. Die Jury der Heritage Hotels of Europe würdigte insbesondere die gelebte Gastfreundschaft des Hauses und die Fähigkeit des Teams, seinen Gästen jene kleinen, unscheinbaren Momente zu schenken, die einen Aufenthalt unvergesslich machen.

Die Gala in Budapest brachte Hoteliers, Medienvertreter und Branchenexperten aus mehreren europäischen Ländern zusammen und stand ganz im Zeichen der europäischen Hotellerie, die durch Individualität, Geschichte und persönliche Gastfreundschaft geprägt ist. Für das Jagdhaus Wiese markiert die erneute Auszeichnung einen weiteren Meilenstein in seiner langen Tradition – und zugleich eine Motivation, diesen Weg mit ebenso viel Leidenschaft weiterzugehen.