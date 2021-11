„Sauerländer Horntage“ ein großer Erfolg!

Als am Freitagabend die Teilnehmenden des großen Horn Festivals anreisten, war bereits eine sehr angenehme Stimmung zu verspüren. Kunst und Kultur ist rar in dieser Zeit! Umso schöner, dass es wieder einmal gelungen ist die „Sauerländer Horntage“ unter den gegebenen Sicherheitsbedingungen durchzuführen!

Erstmals seit 2019 durften auch wieder die Jüngsten teilnehmen. Der Kurs „Zukunftshörner“ war eine große Bereicherung für das Horn Festival im Herzen des Sauerlands. Mit viel pädagogischem Gespür und großer Musikalität leiteten die beiden Dozenten Chris Brigham und Lukas Krämer die jungen Hornistinnen und Hornisten von Freitag, bis hin zum Abschlusskonzert am Sonntagvormittag. Für Spiel, Spaß und natürlich die nötige Sicherheit war ebenfalls bestens gesorgt. Die beiden Sozialpädagoginnen Lena Dawidowski und Feicitas Lippert kümmerten sich verantwortungsvoll und mit vielen Spielen im Gepäck um die jungen Menschen.

Zwei Horn Manufakturen waren erstmals wieder dabei. Klaus Fehr mit seinem Team von „Fehr French Horns“ aus Sibbe in den Niederlanden und Dietmar Dürk von „Dürk Horns“ aus Bingen waren mit einer wunderbaren Ausstellung Vorort. Alle Teilnehmenden konnten sämtliche Instrumente testen und waren begeistert von den wunderbaren handgefertigten Hörnern.

Für den Hauptkurs war es den beiden Initiatoren Uwe Becker und Mathias Pfläging wieder gelungen großartige Dozenten zu gewinnen: Amanda Kleinbart (NDR Elbphilharmonie Orchester), Jan Golebiowski (Dortmunder Philharmoniker), Jean Christophe Naas (Deutsche Bläserphilharmonie), Stephan Schottstädt (German Hornsound) und Stefan Klein (Musikkorps der Bundeswehr). Als Special Guest war Geoffrey Winter vom“ American Horn Quartet“ Vorort. Sie alle konnten mit ihren fantastischen musikalischen Fähigkeiten alle Teilnehmenden beeindrucken.

Als am Freitagabend die ersten Klänge durch das Musikbildungszentrum Südwestfalen in Bad Fredeburg erklangen, waren alle Anstrengungen, die es durch diverse Schutzauflagen gab, vergessen. Das Horn Orchester musizierte Musik von Independence Day, Zurück in die Zukunft und James Bond. Unter dem abwechselnden Dirigat von Jean Christophe Naas, Stefan Klein, Stephan Schottstädt und Mathias Pfläging.

Am Samstagvormittag standen die Ensemble Proben an. Es gab fünf verschieden kleine Gruppen und jede stand unter der musikalischen Leitung eines Dozenten. Die Aufgabe war es ein Stück Musik auf dem Abschlusskonzert vorzutragen zu können. Am Samstagnachmittag stand für alle Interessenten Individualunterricht und ein Meisterkurs auf dem Programm. Am Abend fand die Generalprobe aller Ensembles statt.

Am Sonntag war es dann soweit. Das große Abschlusskonzert um 11.00 Uhr im Kurhaus Bad Fredeburg. Trotz 3G Auflagen, war das Konzert sehr gut besucht und das Publikum freute sich auf Live Musik. Das Horn Orchester zelebrierte seine wunderbaren Werke, die eigens für die Sauerländer Horntage arrangiert wurden. Josef Kahle ist seit 2016 Teil des Teams und komponiert/ arrangiert die Musik immer Passgenau auf die Bedürfnisse der jeweiligen Ensembles und des großen Orchesters.

Die jeweiligen Ensembles überzeugten mit Musik von Harry Potter, Jagdfantasien oder einfach nur einem ruhigen norwegischen Choral. Die Zukunftshörner hatten die Musik von Star Wars eingeübt. Es war erstaunlich, was die jüngsten Musikanten in dieser Zeit einstudieren konnten. Ein großer Applaus war auch ihnen sicher! Besonders beeindruckend war die Filmmusik zu „The perfect storm“ . Ein Film Drama, in dem die gesamte Mannschaft eines Fischerboots, nach dramatischem Kampf mit einem Hurricane auf offener See, dem Ozean zum Opfer fielen.

Was alles auf dem Horn möglich ist, zeigte das Ensemble der Dozenten – „How to train your Dragon“ in einer fantastischen Bearbeitung von Josef Kahle und unter der künstlerischen Leitung von Mathias Pfläging. Es schien keine Grenzen auf dem Instrument zu geben. Egal ob durch atemberaubende Geschwindigkeit, kaum vorstellbare Sphären in Höhe und Tiefe, oder einfach durch enorme Musikalität. Die Ausnahmekönner begeisterten das Publikum und zogen sie in ihren Bann!

Am Ende des Konzerts waren alle Hornistinnen und Hornisten gemeinsam auf der Bühne. Ein Werk mit allen Teilnehmenden inklusive Zukunftshörnern. Eine wunderbare Gemeinschaft und die passende Musik dazu: Der Herr der Ringe – Die Gefährten. Die Planungen laufen bereits jetzt für die internationalen „Sauerländer Horntage“ 2022. Am letzten Wochenende im September wird Bad Fredeburg dann wieder zum „Zentrum des Horns“!