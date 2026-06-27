Premiere auf unserer Website: Der Sauerländer Himmelsclub

Was würde eigentlich Kaiser Karl sagen, wenn er heute von der Eresburg aus über das Sauerland blicken würde? Würde er die Windräder auf den Höhen erkennen? Würde er staunen, schmunzeln oder den Kopf schütteln?

Mit dem Sauerländer Himmelsclub startet WOLL eine neue, augenzwinkernde Rubrik. Im Himmel treffen sich bedeutende Sauerländer Persönlichkeiten und Menschen, die unsere Heimat geprägt haben – über Jahrhunderte hinweg. Sie blicken mit Humor, Lebenserfahrung und einer gehörigen Portion Sauerländer Gelassenheit auf aktuelle Themen, Menschen und Entwicklungen.

Den Anfang macht niemand Geringeres als Kaiser Karl. Seine himmlische Reise führt ihn über die Höhen des Sauerlandes – und zu einer Frage, die viele Menschen bewegt.

Humorvoll. Nachdenklich. Typisch WOLL.

Quelle: KI-Abbildung: ChtCpt-Image

Hier geht’s zur ersten Geschichte: Kaiser Karl blickt von der Eresburg ins Sauerland

Der alte Kaiser Karl reibt sich die Augen.

„Was sind das denn für die Dinger auf den Bergen?“

Ein Engel schaut nach unten.

„Windräder, Majestät.“

„Aha. Und was mahlen die?“

„Kein Mehl. Strom.“

Karl nickt anerkennend.

„Nicht schlecht. Wind kostet schließlich nichts.“

Er blickt weiter.

Noch ein Windrad.

Und noch eins.

Und noch eins.

„Sagt mal …“

„Ja, Majestät?“

„Hat der liebe Gott den Wind neuerdings nur noch fürs Sauerland erschaffen?“

Der Engel schmunzelt.

„Darüber wird unten gerade heftig gestritten.“

Karl lächelt.

„Das kenne ich. Schon vor 1.200 Jahren hatten alle recht – und jeder eine andere Meinung.“

Er wird still.

Der Blick wandert über Wälder, Dörfer und Höhen.

„Neue Ideen braucht jedes Land“, sagt er schließlich. „Aber eines habe ich in meinem langen Leben gelernt.“

„Was denn?“

„Wer einen Wald fällt, sollte ganz genau wissen, warum. Und wer eine Heimat verändert, sollte sie hinterher noch wiedererkennen.“

Der Engel nickt.

Karl dreht sich um.

„Komm. Wir fliegen weiter.“

„Wohin?“

„Zu den Menschen.“

„Warum?“

„Weil die Zukunft eines Landes nie auf Wolken entschieden wird.“

WOLL meint:

Der Sauerländer Himmelsclub ist reine Fiktion. Ähnlichkeiten mit heutigen Diskussionen sind selbstverständlich nicht ganz ausgeschlossen.