Sauerländer Handwerk am Rothaarsteig

Original-Rothaarsteig-Möbel von Pieper Holz: Plätze zum Ankommen, Ausruhen und Genießen

Sie laden ein zum Durchatmen, zum Picknick, zum Blick in die Ferne und manchmal einfach dazu, für einen Moment nichts zu tun.

Quelle: Pieper Holz

Für Pieper Holz aus Olsberg-Assinghausen sind diese Möbel mehr als Produkte. Sie sind ein Stück Sauerländer Handwerk. Seit 2009 verbindet Pieper Holz und den Rothaarsteigverein eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Mit Leidenschaft, Erfahrung und einem guten Gespür für Landschaft und Ausblicke werden die passenden Standorte ausgewählt. So entstehen Rastpunkte, an denen sich die Outdoormöbel wie selbstverständlich in die Natur einfügen.



Denn genau das ist der Anspruch: Die Original-Rothaarsteig-Möbel sollen nicht einfach irgendwo stehen. Sie sollen wirken, als hätten sie schon immer dorthin gehört.

Quelle: Pieper Holz

Komfort trifft langlebige Qualität

Ob für eine kurze Pause, eine Rast oder den Blick über die Sauerländer Höhen – jedes Möbelstück lädt dazu ein, draußen anzukommen. Das Waldsofa bietet mit seiner ergonomisch geformten Liegefläche aus passgenau angeordneten Holzlamellen eine angenehme, stabile Liegeposition und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung. Hängematte und Waldschaukel ergänzen dieses Erlebnis um Bewegung und Leichtigkeit: Die eine lädt zum Zurücklehnen ein, die andere schafft einen spielerischen Moment mitten in der Landschaft.



Hier verbinden sich Gestaltung, Funktion und Handwerk zu einem stimmigen Ganzen: robust für den Außenbereich und einladend, um den Moment zu genießen. Gefertigt wird überwiegend aus witterungsbeständiger Douglasie. Sorgfältig bearbeitete Oberflächen sorgen für eine angenehme Haptik. Verzinkte Stahlkomponenten, belastbare Verbindungselemente und stabile Unterkonstruktionen geben Standfestigkeit, beugen Korrosion vor und sorgen für Langlebigkeit.

Quelle: Pieper Holz

Auch die weiteren Sitz- und Rastplätze folgen diesem Gedanken. Massive Holzbauteile und dauerhafte Konstruktionen machen die Möbel geeignet für stark frequentierte Wanderwege. Gleichzeitig bleibt die Gestaltung bewusst zurückhaltend, damit sie sich harmonisch in die Umgebung einfügt.



Seit 2009 Partner des Rothaarsteigs

Gefertigt wird regional im Sauerland – für das Sauerland und für alle, die diese Region besuchen. Genau darin liegt die Stärke von Pieper Holz. Das Unternehmen kennt die Region, das Klima und die Anforderungen an Außenholz. Sorgfältige Verarbeitung, stabile Konstruktionen und Erfahrung im Umgang mit Holz sorgen dafür, dass die Ausstattung draußen besteht.



Zum 25-jährigen Jubiläum des Rothaarsteigs blickt Pieper Holz mit Freude auf diese gemeinsame Geschichte. Seit 2009 ist eine Ausstattung entstanden, die heute fest zum Charakter des Weges gehört. Weit über 300 Elemente haben entlang der Strecke ihren Platz gefunden – eingebettet in die Natur und an vielen Stellen längst Teil des Rothaarsteig-Erlebnisses.

Quelle: Pieper Holz

Ein Stück Rothaarsteig für zu Hause

Dieses Gefühl muss nicht am Ende der Wanderung aufhören. Wer sich unterwegs in ein Waldsofa verliebt hat, kann sich ein Stück Urlaubsgefühl nach Hause holen – in den eigenen Garten, auf die Terrasse oder an den Lieblingsplatz im Grünen. Für den privaten oder individuellen Einsatz gibt es verschiedene Ausführungen: klassisch feststehend, drehbar, zum Aufsetzen, zum Einbetonieren, mit Dach oder mit Schwingfunktion. Optional können Varianten pulverbeschichtet, mit Runddach ergänzt oder mit einer Wunschlogo-Gravur versehen werden. Die Original-Rothaarsteig-Waldmöbel gibt es original nur bei Pieper Holz.



Neben dem klassischen Wegemobiliar realisiert Pieper Holz weitere Projekte im Außenbereich, etwa Hängebrücken, Spielgeräte und Outdoormöbel. Sie zeigen die Bandbreite des Unternehmens und verdeutlichen, wie vielseitig Sauerländer Handwerk eingesetzt werden kann.

So wird aus Holz ein Lieblingsplatz. Aus Handwerk ein Stück Heimat. Und aus einer Pause am Rothaarsteig ein Gefühl, das bleibt. Mehr Informationen unter https://www.pieperholz.de/