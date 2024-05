Sauerländer Gartenbänke aus Balve

Die Marke Paul Müller Outdoor aus Balve steht für hochwertige Gartenmöbel. Verfügbar sind klassische Sitzbänke und großzügige Relaxliegen mit umfangreichem Zubehör. So heißt es in der Unternehmenspräsentation: Die Sitzeigenschaften der Bänke erfreuen Menschen jeder Altersklasse. Die ergonomisch geformten Rückenlehnen und Sitzflächen verschaffen Menschen nahezu jeder Körpergröße eine bequeme Sitzposition und laden zum Verweilen ein. Paul Müller Gartenbänke sind für den harten Outdoor-Einsatz im privaten und geschäftlichen Bereich gemacht. Einige Modelle eignen sich besonders gut für den Einsatz in Gärten, Parkanlagen, Schulen, Fußgängerzonen, Spielplätzen und Freibädern.

Bequeme Sitzbänke für jedes Alter

Ausschließlich hochwertige Materialien und ein zeitloses Design, damit bestechen die Sauerländer Gartenbänke von Paul Müller Outdoor. Die modernen Sitzgelegenheiten werden in Handarbeit hergestellt. Das macht sie zu echten Qualitätsprodukten. Ein weiterer Vorteil: Sie sind robust und pflegeleicht. Die Sauerländer Gartenbänke sind in zwei Grundmodellen erhältlich: Paulchen und Waldi. Sie sind absolute Allrounder. Während bei Waldi eine Sitzfläche aus dem massivem Holz-Kunststoff-Verbundstoff WPC auf einem gepulvertem Stahlrahmen Platz findet, kommt beim Modell Paulchen im Sitzbereich Douglasienholz zum Einsatz. Sie passen nicht nur in jeden Garten und auf jede Terrasse, sie eignen sich auch als komfortable Sitzgelegenheiten für den Bereich der Stadtmöblierung in Innenstädten und entlang von Wanderwegen. Des Weiteren sind sie auch im gewerblichen Bereich, zum Beispiel auf Hotel- oder Firmengeländen, eine hervorragende Wahl. Beide Modelle gibt es in den Breiten 1,5 Meter und 2 Meter. Die Sauerländer Gartenbänke werden als Bausatz geliefert oder für eine Werksabholung fertig montiert.

Quelle: Paul Müller Outdoor FLÄZBÄNKSKEN – DIE RELAXBANK AUS DEM SAUERLAND

Die stylische Sitzbank für kleine Gärten und Terrassen

Jedes Exemplar dieser stylischen Gartenbank wird in Handarbeit im Sauerland gefertigt. Optisch angelehnt an unsere Relaxbank, findet das Sitzbänksken auch im kleinsten Garten oder auf der Terrasse Platz. Die Sitzbank beeindruckt vor allem mit ihrer ergonomischen Form. Die Kombination des Sitzbereiches aus robustem Douglasienholz mit der Rahmenkonstruktion aus verzinktem Stahl verleiht der Sitzbank eine ausgesprochen hohe Qualität. Das Sauerländer Sitzbänksken von Müller Outdoor ist optimal für den Einsatz in Gärten oder Parks geeignet. Auf der bequemen Sitzgelegenheit wird die Ruhepause zu einem Erlebnis. Auch entlang von Wanderwegen oder auf Firmengeländen begeistern die originellen Sitzgelegenheiten mit ihrer eleganten Formensprache.

Eine Bank für gesellige Momente

Draußen – ein Begriff für Freiheit, Licht und Erlebnisse in der Natur. Damit „draußen“ noch mehr Freude bereitet, gibt es das Pausenbänksken von Müller Outdoor. Es ist in drei Ausführungen erhältlich und in vielen Bereichen einsetzbar. Die Basisausführung hat die Anmutung einer Picknickbank wie man sie oft aus Parks oder von Spielplätzen kennt und trägt den Namen Lorenz. Es soll komfortabler sein? Dann könnte die Ausführung ‚Lorenz mit Planken‘ die richtige Wahl sein. Diese hat zusätzlich eine Rückenlehne an jeder Bankseite. Die Dritte im Bunde kommt gar wetterfest daher. Der ‚Kawentsmann‘ ist mit einer Überdachung ausgestattet. Diese Picknickbank lässt in Sachen Komfort keine Wünsche offen.

Alle Ausführungen sind im Bereich des Tisches individualisierbar. Ein dort quer eingelegtes Metallsegment kann mit Schrift oder einer Grafik versehen werden. Beim Kawentsmann lassen sich außerdem die Dachverstrebungen individualisieren.

Die Pausenbänksken machen sich besonders gut in Stadtlandschaften, Zoos, Parks und gastronomischen Bereichen. Ein besonderes Highlight bilden sie aufgestellt im heimischen Garten.

Quelle: Paul Müller Outdoor DIE ERGONOMISCHE GARTENBANK Die stylische Sitzbank für kleine Gärten und Terrassen

Kühles Blondes ohne viel Gefuckel

Der Bierbutler von Müller Outdoor ist ein echtes Highlight für alle, die im Garten oder unterwegs ein kühles Bier zu schätzen wissen. Ganz ohne fremde Energie hält der Bierbutler die ihm anvertrauten vorgekühlten Hopfen-Gebinde und alkoholfreie Erfrischungsgetränke angenehm kühl. Das schafft er durch die isolierenden Eigenschaften des EPP-Behälters sowie die vier integrierte Kühlakkus. Damit bleiben kalt eingelegte Flaschen im Bierbutler mindestens 12 Stunden lang erfrischend kühl.

Ein innovatives Rutschensystem sorgt dafür, dass bei Entnahme einer Flasche durch die Entnahmeöffnung automatisch die nächste Flasche nachrückt. Der Bierbutler bietet Platz für bis zu 24 Flaschen. Durch sein geringes Eigengewicht und die ergonomisch geformten Griffmulden erweist sich der Behälter auch im gefüllten Zustand stets als handlich. Der robuste Korpus lässt sich von außen und innen einfach reinigen, ist pflegeleicht und auswaschbar. Apropos robust: Auch als Hocker lässt sich die innovative Flaschenkühlbox nutzen. Gut durchdacht: Einfach die Flasche mit dem zugehörigen Flaschenöffner öffnen und die Kronkorken im integrierten Behälter sammeln. Leergut oder Nachschub wird ganz einfach über die obere Öffnung in den Butler geleitet und reiht sich dank des Rutschensystems problemlos wieder ein.