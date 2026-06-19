Sauerländer Fußball-Schwestern leben ihren Traum

Von Kreisliga in höchste Spielklasse

Bei der 15-jährigen Lina Wiese und ihrer drei Jahre jüngeren Schwester Zoe geht’s echt rund. Alles dreht sich bei ihnen um Fußball. Mit einem Schnuppertraining beim heimischen FC Fleckenberg/Grafschaft 04 hat alles vor acht Jahren angefangen. Lina und Zoe sind eigentlich ganz normale Schwestern und haben einfach aus Spaß am Sport Fußball gespielt. Das, was sie bis heute aber schon sportlich erreicht haben, ist aber keinesfalls etwas Alltägliches.

In der Saison 2024/2025 sind sie noch mit dem Heimatverein Meister in der Kreisliga A geworden. Seit Sommer 2025 kicken sie nun in der höchsten deutschen Spielklasse: in der U17 B-Juniorinnen-Regionalliga West für den FC Iserlohn 46/49. Was für ein Aufstieg!

Trotz Zusagen namhafter Vereine wie Borussia Dortmund, FSV Gütersloh 2009, Fortuna Freudenberg und dem 1. FC Köln, bei denen die beiden zuvor erfolgreich Probetrainings absolviert hatten, entschieden sich die Schwestern für den Weg nach Iserlohn. Ausschlaggebend war das Umfeld, in dem sie sich sportlich wie persönlich weiterentwickeln konnten. Gleichzeitig ließ sich der Fußball dort gut mit Schule, Familie, Freizeit und der rund 140 Kilometer langen Fahrstrecke zu den Trainingseinheiten vereinbaren. Als offizieller Ausbildungsverein des Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen steht der FC Iserlohn 46/49 für eine gezielte Nachwuchsförderung und den behutsamen Aufbau junger Talente. „Als wir die Zusagen von den großen Clubs bekamen, war das natürlich extrem cool. Wir konnten es gar nicht richtig glauben. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so gefreut. Gleichzeitig bin ich sehr glücklich, dass wir unseren Weg nach Iserlohn gefunden haben. Hier können wir uns in Ruhe weiterentwickeln und bekommen die Unterstützung, die wir brauchen“, sagt Lina.

Stammplatz für Lina – häufige Einsätze für die 12-jährige Zoe

Jetzt spielen sie in der Regionalliga u.a. gegen Bayer 04 Leverkusen, VfL Bochum, Arminia Bielefeld oder den 1. FC Köln. Die Schwester der 15-jährigen Lina, Zoe, war zu Saisonbeginn mit gerade einmal 12 Jahren die jüngste Spielerin in der Regionalliga West und spielt dort im offensiven, zentralen Mittelfeld oder im Sturm. Noch ist sie aber keine Stammspielerin wie Lina.

Fußballschwestern sind Instagram-Hit

Über Erlebnisse auf und neben dem Fußballplatz erzählt Zoe Wiese auf Instagram. Dort hat die Seite mittlerweile über 32.000 Follower. Ein Video, in dem sie auf gekonnte Weise zeigt, wie mit einem leichten Kick und einem Zollstock locker eine Getränkeflasche geöffnet wird, hat inzwischen weit über 4 Millionen Aufrufe bekommen, in den letzten 12 Monaten waren es sogar über 58 Mio. Aufrufe insgesamt. Ihren Account findet ihr bei Instagram unter: zoewiese.11

Die nun dreizehnjährige Zoe bleibt bescheiden, ist aber auch selbstbewusst. „Natürlich ist es schön, wenn in der Schule über Fußball gesprochen wird und du dann sagen kannst, dass du in der Regionalliga spielst“, sagt Zoe und grinst verschmitzt. Und dann gibt’s in der Familie auch noch die elfjährige Romy, die jüngste Schwester, die – na klar – auch schon mit Begeisterung im Heimatverein dem Ball als Stürmerin hinterherjagt. Mama Silke und Romy sind, so oft es geht bei den Spielen mit dabei, wenn Romy nicht gerade selbst im Einsatz ist. Die Schwestern trainieren zwei- bis dreimal pro Woche in Iserlohn. Zusätzlich absolviert Zoe Trainingseinheiten am DFB-Stützpunkt und gehört der U14-Westfalenauswahl an.

An den Wochenenden stehen dann die Meisterschaftsspiele für den FC Iserlohn 46/49 auf dem Programm. Neben dem Training und den Spielen in Iserlohn spielen die beiden Schwestern, wenn es die Zeit erlaubt, weiterhin bei den Jungen des FC Fleckenberg/Grafschaft 04 – so, wie sie es bereits seit 2018 tun. Für Lina steht im Sommer 2026 zudem der nächste Schritt an: Sie wird innerhalb ihres Heimatvereins zusätzlich für die frisch in die Landesliga aufgestiegene Damenmannschaft des FC Fleckenberg/ Grafschaft 04 spielberechtigt sein. Trotz ihres Engagements beim FC Iserlohn 46/49 bleibt sie ihrem Heimatverein eng verbunden. Der sportliche Schwerpunkt liegt jedoch weiterhin in Iserlohn. Wenn es die Spiel- und Trainingsbelastung zulässt, wird Lina die Landesliga-Damenmannschaft des FC Fleckenberg/Grafschaft 04 bei Spielen unterstützen. Vater Ingo ist Fan und Fahrer seiner Töchter. „Lina und Zoe haben sehr viel Spaß am Fußball, wir erzwingen nichts.“ Und außerdem: In der Schule sind die Fußballschwestern auch noch top. Auf den vielen und langen Fahrten bleibt ja auch noch genug Zeit, um zu lernen.