Sauerländer Fliegenviecher

Hand auf Herz – mögen Sie Fliegen? Die kleinen, surrenden Viecher, die in den Sommermonaten während des Mittagsschlafes auf einem herumkrabbeln, die auf Kuchen und Steak landen, manche von ihnen klein, manche dick, brummend und schillernd. Und jedes Mal stellen wir uns die Frage: „Wo war die Fliege vorher?“ Und: „Wie viele Krankheiten bekomme ich, wenn dieses Tier weiterhin seinen Fuß in meiner Suppe badet?“ Nach Spinnen und Zecken wären Fliegen sicher die nächsten Tiere, die auf der Liste „Wesen, die unser Erdball nicht braucht“ landen würden.



Dabei haben Fliegen außergewöhnliche Fähigkeiten. Sie können vergammelndes über Kilometer erschnüffeln. Und sie sind nützlich. Fliegenlarven fressen Blattläuse und sind selbst wichtige Futterquelle. Ohne Fliegenlarven würden viele Fische und Vögel schlichtweg verhungern. Wenn wir die gemeine Stubenfliege und die bunt schillernde Schmeißfliege um ihre internationale Familie erweitern, sind da auch Schokoladengnitzen bei und die Drosophila, die die meisten als Fruchtfliege kennen. Schokoladengnitzen bestäuben Kakaopflanzen. Es gibt nur zwei Fliegenarten, die Kakao bestäuben können, die also dafür sorgen, dass wir Schokolade haben. Keine Biene, keine Schmetterlinge, eine Fliege! Verrückte Welt. Die Drosophila ist die Heldin unserer Gentechnik. Die kleinen Fliegen erzeugen in nur zehn Tagen über 500 Nachkommen. Dank ihnen gelten die Mendelschen Gesetze als bewiesen und noch heute werden sie in der Forschung weltweit millionenfach eingesetzt.



Zugegeben, wenn Sie jetzt in der Sauerländer Sonne sitzen, genüsslich einen Milchkaffee oder eine Hopfenkaltschale schlürfend, lesend, genießen, und sich gerade eine Schar Fliegen über den Apfelkuchen oder das Salamibrot hermacht, dann helfen diese Worte wenig. Dann helfen nur praktische Hinweise. Besprühen Sie beispielsweise Grillfleisch mit Lavendelöl. Die Fliegen stört das nicht, aber wenn sie einmal das Fleisch probiert haben, werden Sie nicht mehr darum weinen, wenn die Fliegen darüber herfallen. Gegen Fliegen hilft auch hervorragend Sandelholz. Hierzu schnitzen Sie aus dem Sandelholz einen kleinen Dolch und stoßen ihn der Fliege durch das Herz. Sie werden sehen, eine absolut sichere Methode. Das Thema Kulinarik überspringen wir heute. Jeder, der mal mit dem Rad im Sommer unterwegs war, weiß, wie Fliegen schmecken. Da kann man selbst mit Ketchup nichts mehr retten.