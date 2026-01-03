Die Art und Weise, wie Kunden im Internet nach Dienstleistern suchen, steht vor einem großen Umbruch. Durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) wandeln sich Suchmaschinen zunehmend zu „Antwortmaschinen“. Simon Kräling, SEO-Freelancer und Experte für Online-Marketing aus Winterberg, erklärt, warum klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO) allein nicht mehr ausreicht und weshalb gerade Unternehmen im Sauerland jetzt auf „Generative Engine Optimization“ (GEO) setzen sollten.

Vom Suchergebnis zur fertigen Antwort – ohne Klick

„Die Zeiten, in denen Nutzer abgehackte Schlagworte wie ‚Gartenpflege Brilon‘ in das Suchfeld tippen und sich durch Linklisten klicken, gehen zu Ende“, analysiert Simon Kräling. „Heute stellen Nutzer komplexe Fragen wie an einen Gesprächspartner: ‘Wer bietet in Brilon Gartenpflege im Abo an und entsorgt auch den Grünschnitt?‘.“

Das Neue daran: Die KI übernimmt die Recherche und liefert die fertige Antwort direkt auf der Google-Startseite. Für Unternehmen hat das drastische Konsequenzen: Wer auf seiner Webseite nur allgemeine Informationen bietet, verliert Besucher. „Wenn die KI eine Frage sofort beantwortet, wird der Klick auf die Webseite unnötig“, warnt der Experte.

Doch das ist kein Grund zur Panik, sondern ein Aufruf zur Schärfung des Profils: „Der reine Info-Traffic bricht weg, aber der wertvolle Traffic, also Menschen mit echter Kaufabsicht, bleibt. Um diese Kunden zu gewinnen, müssen Webseiten weg von inhaltsleeren Marketing-Floskeln und hin zu echter Tiefe und konkreten Lösungen.“

Gefahr und Chance für die Region

Für die heimische Wirtschaft sieht der Fachmann darin ein zweischneidiges Schwert. Viele Webseiten lokaler Betriebe seien technisch veraltet oder inhaltsleer. „Eine KI kann nur empfehlen, was sie ‚versteht‘. Wer seine Expertise nicht klar auf der Webseite kommuniziert, wird für die neuen Suchsysteme unsichtbar.“ warnt der Experte.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Sauerländer Unternehmen können durch echtes Expertenwissen punkten. Simon Kräling rät zu drei Sofortmaßnahmen für die „KI-Sichtbarkeit“:

Texte auf der Webseite sollten nicht mehr auf einzelne Suchbegriffe optimiert werden, sondern echte Fragen der Kunden ausführlich, fundiert und in klarer Sprache beantworten. Reputation pflegen: KIs agieren als kritischer Faktenchecker und berücksichtigen ebenfalls, was andere über ein Unternehmen sagen. Bewertungen, lokale Erwähnungen und Verweise auf die eigenen Inhalte werden zur Währung für GEO.

KIs agieren als kritischer Faktenchecker und berücksichtigen ebenfalls, was andere über ein Unternehmen sagen. Bewertungen, lokale Erwähnungen und Verweise auf die eigenen Inhalte werden zur Währung für GEO. Daten-Check: Öffnungszeiten, Adressen und Leistungsbeschreibungen müssen auf allen Plattformen konsistent sein, damit die KI sie als „Fakt“ erkennt.

„Qualität setzt sich nur durch, wenn sie auch gefunden wird. Für Unternehmen ist die Anpassung an KI-Standards daher keine technische Spielerei, sondern schlichtweg notwendig, um auch künftig im Wettbewerb relevant zu bleiben“, resümiert Simon Kräling.

Über SICHTBAR SEO – Simon Kräling

Simon Kräling ist Berater für Suchmaschinenoptimierung (SEO) und digitale Sichtbarkeit in Winterberg. Er hat sich auf die neuen Anforderungen durch Künstliche Intelligenz (GEO) spezialisiert und unterstützt lokale Unternehmen dabei, im digitalen Wandel wettbewerbsfähig zu bleiben.

www.sichtbar-online.com