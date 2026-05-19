Sauerländer Bürgermeister beim Bundeskanzler

Auf Einladung des Bundeskanzlers und heimischen Bundestagsabgeordneten Friedrich Merz haben sich die Bürgermeisterin und Bürgermeister der Städte und Gemeinden des Hochsauerlandkreises sowie ihre unmittelbaren Vorgänger im Amt zu einem Austausch im Bundeskanzleramt getroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen aktuelle politische Herausforderungen sowie konkrete Auswirkungen bundespolitischer Entscheidungen auf die kommunale Ebene.

Friedrich Merz betonte die besondere Bedeutung der Kommunen für das Funktionieren des Staates: „Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, dass die Handlungsfähigkeit unseres Landes vor Ort entschieden wird – in den Städten und Gemeinden, bei den Menschen, die Verantwortung tragen und konkrete Probleme lösen.“

Im Rahmen des Austauschs wurde eine Bilanz der bisherigen Vorhaben und Projekte der Bundesregierung gezogen. Dabei standen insbesondere Themen im Fokus, die die kommunale Praxis unmittelbar betreffen. Intensiv diskutiert wurden unter anderem die steigenden Kosten für Pflegeheimplätze, der notwendige Bürokratierückbau sowie die Auswirkungen des Ausbaus der Windenergie und der gesetzlichen Regelungen im Bereich des EEG auf die Kommunen im ländlichen Raum.

Steigende Kosten und Bürokratieabbau

Ein weiteres zentrales Thema war die Zukunft der medizinischen Versorgung außerhalb der Ballungsräume. Die Teilnehmer machten deutlich, dass zahlreiche Krankenhäuser im ländlichen Raum durch die finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenversicherung zunehmend unter Druck geraten. Einig war sich die Runde darüber, dass eine verlässliche Gesundheitsversorgung auch künftig in der Fläche sichergestellt werden müsse.

Darüber hinaus wurde die aktuelle internationale Lage und die Rolle Europas thematisiert. Friedrich Merz unterstrich dabei die Notwendigkeit einer starken und handlungsfähigen Europäischen Gemeinschaft: „Europa muss in einer zunehmend unsicheren Welt enger zusammenstehen und seine Interessen selbstbewusst vertreten.“

Der Bundeskanzler dankte den kommunalen Verantwortlichen aus dem Hochsauerlandkreis für ihren täglichen Einsatz und den offenen Austausch: „Die Rückmeldungen aus den Kommunen sind für die Arbeit der Bundesregierung von großer Bedeutung. Wer Politik verantwortungsvoll gestalten will, muss wissen, wo vor Ort der Schuh drückt.“