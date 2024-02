Sauerländer Brauerei im Miniformat

Nahezu 70 Zentimeter lang ist die Fassade des authentischen Faller-Modells nach Vorbild der Brauerei C. & A. Veltins. Es erscheint nach der aktuellen Messepremiere im Frühsommer im Maßstab 1:87.

Auch der Landgasthof mit Biergarten passt dazu

Es ist ein Wiedersehen der besonderen Art: Wer die Brauerei C. & A. Veltins bei einem Besuch in Grevenstein erlebt hat, kann sie sich im Frühsommer sogar nach Hause holen! Passend zum 200-jährigen Jubiläum des Familienunternehmens hat der Modellbauer Faller die Brauerei auf der Nürnberger Spielwarenmesse im Maßstab 1:87 vorgestellt. Der Zusammenbau von mehreren hundert Bauteilen macht Spaß, denn die Miniaturexperten haben an alles gedacht: Das Sudhaus und sogar die Abfüllanlage sind authentisch nachempfunden. Immerhin 70 Zentimeter breit und 30 Zentimeter tief sind die Grundrisse des Modells – der Treppenhausturm ragt gar 25 Zentimeter in die Höhe.

Zweijährige Vorbereitung bis zur Präsentation des Modells

„Schon vor zwei Jahren haben wir mit Faller Kontakt aufgenommen, um ein gemeinsames Projekt auszuloten“, sagt Brauereisprecher Ulrich Biene. Gerade der Aspekt einer modernen, zeitgemäßen Braustätte hat die Schwarzwälder Modellbauer fasziniert. „Eine Faller-Konstrukteurin war dann im letzten Sommer in Grevenstein zu Gast und hat sich das Gebäude angeschaut, um den Baukörper maßstabsgemäß umzusetzen.“ Natürlich konnte die Braustätte, die heute mehr als drei Millionen Hektoliter Bier braut, nicht in allen Gebäudedetails miniaturisiert werden – das hätte jede modellbauerische Dimension gesprengt. Dafür wurde die Gesamtcharakteristik perfekt getroffen. Das imposante Modellensemble nach Grevensteiner Vorbild besteht aus zwei großen modernen Lagerturmkomplexen, mehreren funktionalen Brau-, Abfüll- und Lagerflächen sowie vielen passenden Details wie Hubwagen, Paletten, Fässern und Getränkekästen. Damit ist der Anfang für einen thematisch beeindruckenden Blickfang auf einer Modellbahnanlage gemacht. Der Bausatz enthält zusätzlich einen Minimotor, damit die im Modell gut sichtbare Abfüllanlage in Funktion gesetzt werden kann – die Anlage dreht sich hinter der Fensterfassade wie in Wirklichkeit. Hinzu kommen fünf LEDs, die für die Illuminierung des Brau- und Abfüllbereichs sorgen. Im Bausatz wird auch ein VW LT von Wiking für den Lieferverkehr enthalten sein.

Quelle: VELTINS Gastronomisch auch in der 87-fachen Verkleinerung aktiv: Passend zum Modell der Brauerei C. & A. Veltins gibt es auch einen Landgasthof mit Biergarten.

Landgasthof in Veltins-Farben zeigt gastronomisches Engagement

Bei den Modellbauern im Land ließ die Nachricht der jüngsten Spielwarenmesse aufhorchen. Ohnehin sind seit den Fünfzigerjahren europaweit nur ein halbes Dutzend Brauerei-Bausätze entstanden, die meisten davon sind schon lange vergriffen. Dabei handelte es sich allerdings ausschließlich um historische Brauereivorbilder – eine Braustätte nach modernem Zuschnitt suchte man bis dato vergeblich. Für die Erstpremiere bauten die Schwarzwälder Modellbauer ein imposantes Diorama. Hinter dem Fassadenglas des Sudhauses glänzen die Sudpfannen, die in der 87-fachen Verkleinerung sogar beleuchtet sind. Gleiches gilt für die Abfüllanlage. Auch sie befindet sich hinter der Glasfassade, sodass es in der Gesamtansicht viel zu sehen gibt. Auf der Rückseite der Brauerei spielt sich im Veltins-Modell ebenfalls eine Menge ab. Dort ist der Trebersilo zu sehen, an dem die Landwirte aus dem Ort das eiweißhaltige Tierfutter abholen. Und natürlich herrscht auf dem Hof logistisches Treiben. Weil es thematisch passt, ergänzten die Modellbauer einen typischen Hopfengarten. Den findet man in Grevenstein freilich nur am Bierbrauwunderweg. Ulrich Biene: „Es ist die schöne Welt im kleinen Maßstab, die in der Aufsicht Faszination verschafft.“ Spätestens im Mai soll das Premium-Modell des Jahres in den Handel kommen. Bis zum Herbst werden dann viele hundert Modellbahnanlagen um die Veltins-Braustätte erweitert sein. Doch es sind nicht alleine die klassischen Modelleisenbahner, die Spaß an den Bausätzen finden. Andere erschließen sich im Maßstab 1:87 ihre eigene Welt, bauen ausschließlich Landschaften entlang der Straßen und Wege. Und passend dafür hat Faller gleichzeitig den Landgasthof in Arbeit. Auch dieser wird im Laufe des Jahres ausgeliefert. Und natürlich deuten die Sonnenschirme im Biergarten und die Außenwerbung an der Fassade auf die Veltins-Brauerei hin. „Das ist ein gelungenes Duo zweier Bausätze, die eine schöne Würdigung des Brauerei-Jubiläums sind“, sagt Ulrich Biene.

Quelle: VELTINS Reges Treiben auf dem Brauereihof: Dem Modellbauer sind bei der Ausgestaltung keine Grenzen gesetzt. Das Brauereithema zum 200jährigen Jubiläum beweist die Faszination des kleinen Maßstabs und findet bereits jetzt eine erfreuliche Resonanz.

Das Unternehmen im Porträt

Die Privat-Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, braut eine der führenden Premium-Pils-Marken in Deutschland und bilanzierte 2023 einen Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem Ausstoß von 3,26 Mio. hl. Zum Sortenportfolio zählen Veltins Pilsener und die Marke Veltins mit einem breiten Angebot von Radler, Alkoholfrei, Radler Alkoholfrei und Veltins Fassbrause in sechs unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Hinzu kommt die Spezialitätenmarke Grevensteiner mit dem Landbier Grevensteiner Original, Grevensteiner Natur-Radler und Grevensteiner Naturtrübes Helles. Außerdem gehört die Biermix-Range V+ mit insgesamt fünf Sorten zum Produktangebot. Mit dem Pülleken hält die Brauerei darüber hinaus ein mild-süffiges Hellbier bereit. Der Mehrweganteil liegt bei 92,8%.