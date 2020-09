Sauerländer Bräuche: Ran an die Knollen! – Kartoffelbraten

aus „Voll die Bräuche, woll!“ von Michael Martin

Wo? Überall im Sauerland

Wann? Nach der Kartoffelernte im Herbst

Wir Sauerländer mögen es unkompliziert, auch bei der Nahrungszubereitung und -aufnahme. Herd, Grill, Töpfe, Tisch, Teller, Besteck, alles unnötiger Firlefanz. Man braucht nur ein bisschen Holz, ein Feuerzeug und einen Stock, schon kann es losgehen. Und nein, falsch vermutet, wir schieben keinen Frischling auf den Stock und grillen das possierliche Kerlchen, sondern uns genügsamen Waldbewohnern reicht an vielen Wochentagen im Herbst eine schlichte Kartoffel, unser Nationalgemüse. Den Frischling gibt’s dann sonntags bei Omma.

Für das traditionelle Kartoffelbraten braucht man zunächst mal ein anständiges Kartoffelfeuer. Das dafür notwendige Brennmaterial lässt sich überall bei uns problemlos aus dem Wald zerren. Bitte keine Hochsitze demontieren, nicht mal die Stufen. Das gibt Ärger mit dem humpelnden Förster, vertraut mir, ich weiß, wovon ich rede. Das Anstecken dauert beim üblichen Herbstregen manchmal etwas länger, vom Gebrauch von Brandbeschleunigern sollte jedoch Abstand genommen werden, da man sich leicht die Augenbrauen und die Bommel der neuen Bommelmütze versengt. Anschließend hockt man um den brennenden Stapel, quasselt, schaut in den Sternenhimmel und wünscht sich, Ulli könnte besser Klampfe spielen. Sobald sich unter dem Feuer genug weißrote Glut gebildet hat, steckt man eine mittelgroße Kartoffel auf einen angespitzten Stock und schiebt sie in die Hitze wie in einen Backofen. Man kann auch warten, bis nur noch die Glut übrig ist, und die Kartoffeln darin verteilen.

Anfänger erkennt man an der geschmacksneutralen holländischen Bintjekartoffel, Kenner bevorzugen mehlig-festkochende Sorten aus heimischer Scholle. Nach einer Viertelstunde, bei größeren Knollen bitte Garzeit entsprechend verlängern, zieht man den Stock aus der Glut und stellt fest, dass die Kartoffel abgefallen und nicht mehr auffindbar ist. Spätestens beim dritten Versuch klappt es aber und eine Art großer Eierkohle mit Kartoffelfüllung wartet darauf, gepellt zu werden. Vorsichtig die dicke, schwarze Kruste entfernen und sich dabei nicht von Brandblasen an den Flossen entmutigen lassen. Jetzt die gegarte Kartoffel aufbrechen, das nach Rauch duftende Innere leicht salzen, falls vorhanden ein bissken gute Butter drauf und dann mit geschlossenen Augen genießen. Einmalig gut!

Als Kinder haben wir alle das herbstliche Kartoffelbraten geliebt, außer unser Mamma. Jeden zweiten Abend kamen wir von einem Kartoffelfeuer nach Hause, stanken wie die Iltisse und unsere muckeligen Strickpullis mussten alle von Hand gewaschen werden, eine Heidenarbeit.Während wir in der Wanne einweichten, damit sich Mief und Ruß von Haut und Haar lösten, planten wir natürlich schon das nächste Kartoffelbraten.Hauptsache, die Pullis waren bis dann wieder trocken.

