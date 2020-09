Sauerländer Bräuche: Alle Drachen fliegen hoch! -Drachenfest

aus „Voll die Bräuche, woll!“ von Michael Martin

Wo? In Küntrop

Wann? Im September

Dass im Sauerland gern mal ein ordentliches Windchen geht, ist spätestens seit dem Orkan Kyrill deutschlandweit bekannt. Besonders in den kühlen Monaten pfeift’s bei uns auf den Höhen ganz gehörig, und daher zählt das Steigenlassen eines Papierdrachens seit anno Tobak zu den beliebtesten Herbstbräuchen der Sauerländer Jugend.Mein ersterDrache entstandMitte der 60er-Jahre imHobbykeller von Onkel Rainer. Es war wahrscheinlich der größte Holzund Papierdrachen, der jemals in Südwestfalen gebaut wurde, mit einem fast zehn Meter langen, papierverzierten Schwanz zur Flugstabilisierung. Ich war stolz wie Oskar, wer immer Oskar auch gewesen sein mag.

Als wir zum Jungfernflug aufbrechen wollten, passte das bunte Monster leider nicht mehr durch die schmale Tür von Rainers Hobbykeller. Erst verkantete sich das Biest, dann riss das Papier und zumSchluss brach derHolzrahmen mit einem lauten Knacks. Draußen Herbst, drinnen dicke Tränen.

Was für ein freudiges Ereignis ist dagegen das kunterbunte Drachenfest, das traditionell an einem Septemberwochenende auf dem Gelände des Luftsportvereins in Neuenrade-Küntrop stattfindet. Tausende Besucher lassen sich von Enthusiasten und erfahrenen Drachenprofis die tollsten Luftfiguren vom Looping bis zum gewagten Sturzflug zeigen. Sieht schon extrem geil aus, wenn bei gutem Drachenwetter gleich ein paar Dutzend von den Biestern am Sauerländer Himmel im strammenWind flattern. Manche der Ungetüme sind so riesig, dass sie an Traktoren befestigt werden müssen, weil kein Mensch sie alleine bändigen könnte. Das wäre also das nächste Problem bei Rainers Drachen geworden…

Klarer Fall, dass beim größten und ältesten Drachenfest der Region auch der Sauerländer Drachennachwuchs mit den eigenen Drachen mitmachen darf. Erwachsene Zuschauer übrigens auch! Samstagabends gibt’s dann sogar noch Livemusik und ein Höhenfeuerwerk. Also wehe, wenn da jemand noch behauptet, bei uns wäre der Himmel immer nur grau!

