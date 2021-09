Sauerländer Botschaft in Berlin

Vor einigen Wochen hat sich der Verein „Sauerländer Botschaft“ gegründet. Dessen Ziel ist die Vertretung des Sauerlandes in der Bundeshauptstadt Berlin. Nach den gestrigen Bundestagswahlen in Berlin organisiert der Verein gerade ein Treffen in Berlin. Der Veranstaltungsort könnte nicht besser gewählt sein.

Das nächste Treffen der Sauerländer Botschaft findet am 09. November 2021

in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin statt.

Alle Infos über den Verein „Sauerländer Botschaft“, einschließlich der Satzung des Vereins und eines Mitgliedsantragsformulars (ein bisschen Formalität und Bürokratie muss sein) gibt es hier: https://sauerland.berlin/

Und wer dem Verein mal schnell eine wichtige Information oder Nachricht aus dem Sauerland schicken möchte, hier ist die durchaus vielversprechende E-Mail-Adresse: botschaft@sauerland.berlin