SAUERLÄNDER BLEIBT MAN IMMER

Peter Prange: „Alle Erinnerung ist Gegenwart“

Mit „Alle Erinnerung ist Gegenwart“ legt Peter Prange zu seinem 70. Geburtstag ein Buch vor, das weit mehr ist als eine autobiografische Rückschau. Es ist ein literarisch präzise gefasster Blick auf ein Leben, das sich zwischen Weltgeschichte und persönlicher Heimat bewegt – und in dem das Sauerland immer wieder wie ein verlässlicher Grundton durchklingt.

Prange erzählt nicht im klassischen Memoirenstil. Stattdessen lädt er seine Leser ein, die Fäden seines Lebens so zu betrachten, wie er sie selbst sieht: als Gewebe, in dem jede Erinnerung, jede Begegnung und jede Erfahrung bis in die Gegenwart fortwirkt. Vergangenheit ist für ihn kein abgeschlossener Raum – sie bleibt spürbar, vertraut, lebendig. Diese Form des Erinnerns ist für Prange ein innerer Kompass, der ihn als Schriftsteller geprägt hat.

Gerade für Leserinnen und Leser aus dem Sauerland entfaltet das Buch eine besondere Resonanz. Prange macht keinen Hehl daraus, welche Rolle seine Herkunft gespielt hat. Das Sauerland erscheint nicht als Kulisse, sondern als prägende Kraft – ein Landstrich, der ihn geerdet, geformt, manchmal auch herausgefordert hat. Seine Beschreibungen sind voller Zuneigung und zugleich frei von Verklärung: die rauen Wintertage, das geradlinige Wesen der Menschen, der Humor, der oft trocken, aber stets warmherzig daherkommt. Diese Sauerländer Mischung aus Sturheit und Zuversicht, aus Pflichtbewusstsein und Bodenhaftung, ist der Hintergrund, vor dem Prange seine Weltbetrachtung entwickelt hat.

Besonders berührend ist, wie er immer wieder die Verbindung zwischen dem persönlichen Leben und den großen Themen seiner Romane zieht. Man spürt, wie sehr ihn Herkunft und Heimat sensibilisiert haben für Fragen von Verantwortung, Freiheit, Moral und gesellschaftlichem Wandel. Der Autor, der sich in seinen Erfolgsbüchern oft mit historischen Wendepunkten beschäftigt hat, zeigt hier, wie solche Themen im eigenen Leben Wurzeln schlagen.

„Alle Erinnerung ist Gegenwart“ ist damit weit mehr als ein Geschenk zum eigenen runden Geburtstag. Es ist ein ehrliches, kluges und an vielen Stellen überraschend zärtliches Selbstporträt – und zugleich eine Hommage an das Land, aus dem er stammt. Ein Buch für alle, die Peter Pranges Werk schätzen, aber besonders für jene, die wissen: Man kann viele Wege in der Welt gehen – doch Sauerländer bleibt man immer.