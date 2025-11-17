In unserem stillgelegten Erzbergwerk wartet eine Entdeckungsreise durch dunkle Stollen. Ein unvergessliches Abenteuer ist schon die Fahrt mit der rumpelnden Grubenbahn. Unter Tage ist zu erfahren, wie hier bis 1974 Blei- und Zink abgebaut wurden. Richtig laut wird es, wenn der Bohrwagen vorgeführt wird. Die Ausstellung im denkmalgeschützten Kauengebäude erzählt noch mehr von der Welt der Bergleute. Werkzeuge, Maschinen und funkelnde Mineralien warten dort. Ein Besuch im Erzbergwerk Ramsbeck ist ein spannendes und informatives Erlebnis für Groß und Klein.



Informative Zeitreise: das Bergbaumuseum



Wo hatte der Bergwerksdirektor seinen Schreibtisch? Wo wurden die Lohntüten ausgegeben? Wofür benötigten die Bergleute die Röhren unter der Decke? Vom mittelalterlichen Schlägel und Eisen bis zu den großen Bohrwagen des 20. Jahrhunderts geht die Zeitreise im Bergbaumuseum über Tage.



Ein Highlight: die Einfahrt mit der Grubenbahn



Helm auf und schon rumpelt die originale Grubenbahn in den dunklen Eickhoffstollen. Nach rund zehn Minuten Fahrt beginnt der Rundgang unter Tage. Dabei sind die riesige unterirdische Doppeltrommelfördermaschine, der Blindschacht, der 420 Meter in die Tiefe führt, die Kippstelle und vieles mehr zu entdecken.



Natur und Industriekultur: der Bergbauwanderweg



Direkt am Besucherbergwerk beginnt der Ramsbecker Bergbauwanderweg. Die elf Kilometer lange Rundtour bietet nicht nur tolle Ausblicke. 41 informative Tafeln erläutern, wie stark der Bergbau die Ramsbecker Landschaft geprägt hat.



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag 09:00–17:00 Uhr

Einfahrten in das Besucherbergwerk: 10:00, 11:30, 13:00,14:30 und 16:00 Uhr

Reservieren sie einfach online Plätze in der Grubenbahn https://www.etermin.net/sauerlaender-besucherbergwerk

montags geschlossen, Rosenmontag, Oster- u. Pfingstmontag geöffnet

Dezember bis Februar zeitweise geschlossen, bitte beachten Sie unsere Internetseite

Sauerländer Besucherbergwerk

Glück-Auf-Straße 3

59909 Bestwig- Rambeck

Telefon: 02905-250

info@sauerlaender-besucherbergwerk.de

www.sauerlaender-besucherbergwerk.de