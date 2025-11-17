Magazin für die Sauerländer Lebensart

Sauerländer Besucherbergwerk

Das ehemalige Erzbergwerk Ramsbeck förderte bis zum Jahr 1974 Blei und Zink. Heute lädt das Besucherbergwerk zu einer spannenden Entdeckungsreise unter Tage ein, um die Geschichte des Bergbaus live zu erleben.

17. November 2025 | < 1 Minute Lesezeit
Besucherbergwerk Ramsbeck

In unserem stillgelegten Erzbergwerk wartet eine Entdeckungsreise durch dunkle Stollen. Ein unvergessliches Abenteuer ist schon die Fahrt mit der rumpelnden Grubenbahn. Unter Tage ist zu erfahren, wie hier bis 1974 Blei- und Zink abgebaut wurden. Richtig laut wird es, wenn der Bohrwagen vorgeführt wird. Die Ausstellung im denkmalgeschützten Kauengebäude erzählt noch mehr von der Welt der Bergleute. Werkzeuge, Maschinen und funkelnde Mineralien warten dort. Ein Besuch im Erzbergwerk Ramsbeck ist ein spannendes und informatives Erlebnis für Groß und Klein.

Informative Zeitreise: das Bergbaumuseum

Wo hatte der Bergwerksdirektor seinen Schreibtisch? Wo wurden die Lohntüten ausgegeben? Wofür benötigten die Bergleute die Röhren unter der Decke? Vom mittelalterlichen Schlägel und Eisen bis zu den großen Bohrwagen des 20. Jahrhunderts geht die Zeitreise im Bergbaumuseum über Tage.

Ein Highlight: die Einfahrt mit der Grubenbahn

Helm auf und schon rumpelt die originale Grubenbahn in den dunklen Eickhoffstollen. Nach rund zehn Minuten Fahrt beginnt der Rundgang unter Tage. Dabei sind die riesige unterirdische Doppeltrommelfördermaschine, der Blindschacht, der 420 Meter in die Tiefe führt, die Kippstelle und vieles mehr zu entdecken.

Natur und Industriekultur: der Bergbauwanderweg

Direkt am Besucherbergwerk beginnt der Ramsbecker Bergbauwanderweg. Die elf Kilometer lange Rundtour bietet nicht nur tolle Ausblicke. 41 informative Tafeln erläutern, wie stark der Bergbau die Ramsbecker Landschaft geprägt hat.

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 09:00–17:00 Uhr
Einfahrten in das Besucherbergwerk: 10:00, 11:30, 13:00,14:30 und 16:00 Uhr
Reservieren sie einfach online Plätze in der Grubenbahn https://www.etermin.net/sauerlaender-besucherbergwerk
montags geschlossen, Rosenmontag, Oster- u. Pfingstmontag geöffnet
Dezember bis Februar zeitweise geschlossen, bitte beachten Sie unsere Internetseite

Sauerländer Besucherbergwerk

Glück-Auf-Straße 3

59909 Bestwig- Rambeck

Telefon: 02905-250

info@sauerlaender-besucherbergwerk.de

www.sauerlaender-besucherbergwerk.de

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen
Platzhalter für Autorenbild
Sabrinity
Weitere Fotos ansehen

Weitere Artikel:

Foto: Silke Meier
Familie
Weihnachtsideen von Bären und Zwergen – der Langeneier Zauberwald weckt Vorfreude
28. Dezember 2020 | 4 Minuten Lesezeit
Familie
„Kneipp ist cool!“
26. Juli 2022 | 5 Minuten Lesezeit
Familie
„Wir sind angekommen“
30. September 2025 | 2 Minuten Lesezeit