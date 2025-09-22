Sauerländer Bestsellerautor Peter Prange wird 70

Heute feiert der in Altena geborene und aufgewachsene Bestsellerautor Peter Prange seinen 70. Geburtstag. Im aktuellen WOLL-Magazin, das gerade erschienen ist, wird ein Interview veröffentlicht, das wir vor wenigen Tagen mit ihm geführt haben.

Laudatio aus Buchmarkt – Magazin für den Buchhandel

Sein Literaturagent Markus Michalek und das gesamte Team der Münchner Literaturagentur AVA International GmbH, Autoren- und Verlagsagentur, gratulieren nicht nur einem der erfolgreichsten deutschen Autoren der Gegenwart, sondern einem Erzähler, dessen Werk Maßstäbe setzt und der als Humanist mit Haltung, Leidenschaft und Freude der Einsamkeit des Schreibens frönt.

Peter Prange

Geboren 1955 in Altena im Sauerland, wächst Peter Prange in einem Umfeld auf, das von harter Arbeit geprägt ist. Wer eine Ahnung davon bekommen möchte, dem sei sein großer Roman Unsere wunderbaren Jahre empfohlen, den Peter Prange Jahrzehnte später als meisterhafter Erzähler schrieb. Ohne dass wir uns im Bereich der Autofiktion befänden, zeigt uns der Roman die Jahre der frühen Bundesrepublik und damit die Herkunft des Autors.

Schon früh entwickelt Peter Prange eine Leidenschaft für Geschichten, für Bücher, für die Fragen nach dem „Warum“ der Geschichte. Er studiert Germanistik, Romanistik und Philosophie in Göttingen, Perugia, Paris und Tübingen. Schließlich promoviert Peter Prange über die Sittengeschichte der Aufklärung. Damit legt er den Grundstein für sein späteres Schaffen: Peter Prange begreift Geschichte nicht als Abfolge von Daten und Fakten, sondern als Spiegel der Werte, Ideen und Leidenschaften, die eine Epoche prägen.

Mit Das Bernstein-Amulett hebt 1999 seine Karriere ab. Dass dieses Buch bereits 2003 – für eine Filmproduktion geradezu im Eiltempo – von Regina Ziegler als hochkarätiger Zweiteiler verfilmt und in der ARD ausgestrahlt wurde, spricht Bände. Die Geschichte von Barbara, Alex und Michail, die sich über den Zweiten Weltkrieg, die deutsche Teilung bis hin zur Wiedervereinigung spannt, verliert auch über fünfundzwanzig Jahre später nichts von ihrer Wirkung. Dieser erste Publikumserfolg wird immer noch begeistert rezipiert, besprochen und vom Fischer Verlag, dem literarischen Zuhause von Peter Prange, kontinuierlich lieferbar gehalten. Ein echter Longseller.

Die Stimmen der Lesenden sind eindeutig: „mitreißend, eine große Schicksalsgeschichte in schwersten Zeiten, ein großer Wurf, komplex und doch nahbar, ergreifend und sinnlich.“ Mit Das Bernstein-Amulett zeigt der Autor auch, was seine Literatur von Beginn an ausmacht: persönliche Schicksale mit den großen Umwälzungen der Geschichte zu verweben – und beides so zu erzählen, dass wir Lesende Geschichte nicht nur verstehen, sondern fühlen.

In den über fünfundzwanzig Jahren der Zusammenarbeit haben wir auf Seiten der AVA International einen Autor begleitet, der eine besondere Kunst stetig verfeinert: hochkomplexe Inhalte so darzustellen, dass sie nachvollziehbar sind, ohne jemals trivial zu werden. Peter Pranges Schreiben vereint Lesbarkeit und Tiefe, gemäß dem alten Leitsatz prodesse et delectare: nützen und erfreuen.

Dazu kommt der Werkgedanke. Seine Romane stehen nicht isoliert nebeneinander, sie bilden große Bögen, folgen einem inneren Plan. Jedes Buch ist ein Teil eines Ganzen – und dieses Ganze trägt den Stempel der Ambition und des Mutes. Welcher Autor wagt es heute noch, ein Jahrtausend europäischer Geschichte in zehn Romanen zu erzählen? Peter Prange wagt es – mit der Weltenbauer-Dekalogie, von der acht Bände bereits erschienen sind und zwei noch folgen werden. Jeder dieser Romane ist ein Baustein im monumentalen Epos namens Europa, ein Versuch, den langen Atem der Geschichte erfahrbar zu machen.

Und als wäre das nicht genug, legt der Autor mit der Deutschland-Pentalogie nach: Unsere wunderbaren Jahre, Eine Familie in Deutschland, Der Traumpalast, Winter der Hoffnung und schließlich Herrliche Zeiten – ein großer historischer Roman in zwei Teilen, der uns in die Ära des Kaiserreichs führt, in jene entscheidenden Jahre, in denen nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa zwischen Fortschritt, Verheißung und nationaler Überhitzung taumelt.

Mit Herrliche Zeiten gelingt ihm erneut ein Werk, das nicht nur packend erzählt, sondern auch mahnt. Wir alle wissen, zu welchen Katastrophen in der Geschichte „herrliche Zeiten“ hinführen werden – und doch lesen wir atemlos. Fast schauderhaft zeigt der Roman, was wir in unserer Gegenwart besser machen sollten. Denn die Fragen, die der Autor aufwirft, sind nicht vergangen: Wie gehen Nationen miteinander um – im Geist des Miteinanders oder im Geist der Abgrenzung? Wie kann aus Vielfalt Stärke entstehen, und wie schnell kippt Hoffnung in Katastrophe? So wird Herrliche Zeiten nicht nur zu einem Stück historischer Literatur, sondern zu einem Kommentar auf unsere Zeit.

Zum 70. Jubiläum erscheint nun auch der Blick des Autors auf sein eigenes Leben, in seinem vermutlich persönlichsten Buch: Alle Erinnerung ist Gegenwart. Eine Jugend in Nachkriegsdeutschland. Hier ist Peter Prange nicht nur Chronist fremder Schicksale, sondern erzählt von sich selbst. Wir erfahren, wie eng das Private mit dem Gesellschaftlichen verwoben ist, wie die großen Linien der Geschichte sich in den Alltag eines einzelnen Menschen einschreiben. Dieses Buch ist mehr als nur seine Autobiografie: Es ist ein Zeitzeugnis, eine Reflexion darüber, wie Erinnerung unser Leben prägt, und zugleich eine Hommage an die Kraft der Literatur, Vergangenes lebendig zu halten. In seiner Offenheit und persönlichen Nähe ergänzt es das Werk des Autors um eine intime Facette – und macht sichtbar, aus welchen Erfahrungen, Zweifeln und Hoffnungen Peter Prange als Erzähler gewachsen ist.

Dass sein Werk in über 24 Sprachen übersetzt und mit Preisen geehrt wurde – z. B. mit dem European Book Prize für das Sachbuch Werte, auf dessen Basis die spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel 2007 ihre Europavision in der Antrittsrede als EU-Ratspräsidentin formulierte –, soll nicht verschwiegen werden.

Lieber Peter, ich darf dir als dein Agent im Namen der gesamten AVA International gratulieren: In mehr als 25 Jahren des kontinuierlichen Schaffens hast du eine meisterhafte Erzählkunst entwickelt, hast historische Romane und zeitgeschichtliche Gesellschaftsromane zu einem großen Werk vereint. Mit der fast abgeschlossenen Weltenbauer-Dekalogie und der Deutschland-Pentalogie hast du Projekte von seltener Größe geschaffen. Wer dich einmal im persönlichen, tiefgreifenden Gespräch oder an einer langen Tafel erleben durfte, den wird all das hier nicht verwundern.

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag für den Bestsellerautor, Werkdenker, Chronisten, Humanisten und Genussmenschen Peter Prange!

„Ich soll 70 Jahre alt sein?“

An dieser Stelle gratulieren wir von WOLL nicht nur dem Bestsellerautor, Werkdenker, Chronisten, Humanisten und Genussmenschen Peter Prange zum 70. Geburtstag. Wir grautlieren vor allem dem überzeugten Botschafter der Sauerländer Lebensart. Wie keinem anderen Zeitgenossen ist es Peter Prange gelungen, das Sauerland, die Sauerländer und eben diese einzigartige, ehrliche und bodenständige Lebensart zu leben und zu verbreiten. Danke dafür, lieber Peter, und alles Gute für die nächsten Jahre.