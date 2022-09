Sauerländer Bergpreis und Finale in Wenholthausen

Am 17. September findet zum vierten Mal der Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen statt. Das in Deutschland etablierte und höchstanspruchsvolle Radrennen lockt wieder Fahrer aus ganz Deutschland, Belgien und den Niederlanden an.

Auf dem 12 Kilometer langen Rundkurs zwischen Wenholthausen, Oesterberge, Schüren, Büenfeld und Buemke müssen die Fahrer 300 Höhenmeter pro Runde hinter sich bringen. Nicht nur der letztjährige Sieger des Elite-Rennens Tobias Noldes (P&S Metalltechnik Team Thüringen) war sehr begeistert von der Strecke. „Wer in Wenholthausen an den Start geht, muss absolut kletterfest sein“, sagte Noldes nach dem Zieleinlauf 2021. Ein großes Lob erhielten die Veranstalter auch vom Bund Deutscher Radfahrer: „Die Organisatoren in Wenholthausen geben immer alles, um auch in schwierigen Zeiten so ein tolles Event auf die Beine zu stellen.“ Ohne eine intakte Dorfgemeinschaft ist so ein Rennen nicht zu stemmen. 85 freiwillige Helfer sorgten insgesamt für einen reibungslosen Ablauf. Die Begeisterung für den Sauerländer Bergpreis wächst von Jahr zu Jahr. Doch die Hölter geben sich noch nicht zufrieden. Wir möchten das Event immer weiter ausbauen. Auch in diesem Jahr findet im malerischen Ort das Bundesligafinale statt. In Verbindung damit wird auch der Deutsche Bergmeister gekürt. Höhepunkt wird sicherlich der finale Lauf der Radbundesliga der Männer. Dort führt das SARIS ROUYV Sauerland Team nicht nur die Gesamtwertung der Mannschaften an, sondern liegt auch in der Einzelwertung mit Jon Knolle und in der Sprint- und Bergwertung vorn. Bevor die Sieger in Wenholthausen feststehen, müssen die Sauerländer am kommenden Sonntag in Sebnitz starten. Im ebenfalls schweren Rennen müssen die Starter hier 130 Kilometer absolvieren.

Der Renntag in Wenholthausen startet am Samstagmorgen mit dem Juniorenrennen um 9:00 Uhr. Die Unter-19-Jährigen absolvieren 8 Runden und legen somit fast 100 Kilometer zurück. Im Männerrennen liegen zwei Runden mehr an. Hier wird der Sieger nach 122 Kilometern feststehen, der Startschuss fällt um 14:00 Uhr.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wird der Start- und Zielbereich besser einsehbar im Tal vor Wenholthausen liegen. Auf dem nahegelegenen Wanderparkplatz wird für das leibliche Wohl der Zuschauer gesorgt.

Aus heimischer Sicht starten neben den Profis des SARIS ROUVY Sauerland Teams im Männerrennen noch Kenai Sterenborg, Jonathan Rottmann und Jesse Schulte vom RC Victoria Neheim in der Juniorenklasse. Im Rahmen des Renntages kann es in der Umgebung der Veranstaltung zu Verkehrsbehinderungen kommen. Veranstaltet wird das Rennen von der Dorfgemeinschaft Wenholthausen mit Unterstützung des RC Victoria Neheim e.V.

Weitere Infos auf www.sauerlaender-bergpreis.de

Foto: v.r.n.l. Heiko Volkert (SVL Sports GmbH), Basti Müller (Ortsgemeinschaft Wenholthausen), Jörg Scherf (RC Victoria Neheim & SVL Sports GmbH)