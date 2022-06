Sauerländer bei der Deutschland Tour dabei

Jon Knolle bei der Siegerehrung der 1. Etappe der Deutschland Tour 2021. Hier wurde er als aktivster Fahrer und Sieger der Nachwuchswertung ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr wollen die Sauerländer Youngster angreifen!

SARIS ROUVY Sauerland, Team Lotto-Kern Haus, Team Dauner Akkon und eine deutsche Nationalauswahl bekommen vier der begehrten Startplätze in der diesjährigen Deutschland Tour. SARIS Rouvy Sauerland beeindruckt in diesem Jahr in der Bundesliga und mit starken Rennen auf internationaler Ebene. In der Liga festigte die heimische Mannschaft während der DM die Führung in der Mannschaftswertung. Mit Jon Knolle führen die Sauerländer weiter die Einzelwertung an. In den Top fünf ist Sauerland mit gleich vier Fahrern vertreten. Die drei sogenannten Continental Teams ergänzen die 16 Internationalen World Teams und Pro Teams beim größten Rennen Deutschlands. Die Deutschland Tour findet vom 24.- 28. August statt. An fünf Tagen führt das Rennen von Weimar nach Stuttgart. Highlight aus Sauerländer Sicht wird die Zielankunft der 3. Etappe in Marburg nicht unweit der Heimat sein.

Teams der Deutschland Tour

AG2R Citröen Team

Bahrain Victorious

BORA-hansgrohe

EF Education – Easypost

INEOS Grenadier

Intermache-Wanty-Gobert Matériaux

ISRAEL Pemier Tech

Jumbo Visma

Lotto Soudal

Movistar

Quick Step Alpha Vinyl Team

Team DSM

Trek Segafredo

UAE Team Emirates

Alpecin Fenix

B&B Hotels

SARIS ROUVY Sauerland Team

Team Dauner Akkon

Team Lotto Kernhaus

Nationalmannschaft Deutschland

