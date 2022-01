Sauerländer Anlaufpunkt in der Hauptstadt

Menschen, Ideen und Lösungen in Berlin vernetzen

Seit kurzem gibt es den Verein Sauerländer Botschaft in Berlin. Die Gründer und Initiatoren sind der Überzeugung, dass es einen zentralen Anlaufpunkt in der Bundeshauptstadt geben sollte, der Sauerländerinnen und Sauerländer in Berlin zusammenführt. Seien es „Exil-Sauerländer“, die in Berlin leben und arbeiten, seien es Sauerländer Unternehmen, die geschäftlich in Berlin vertreten sind, seien es Politikerinnen und Politiker, die unsere Region vertreten, oder einfach heimatverbundene Menschen aus dem Sauerland, die an einem spannenden Netzwerk interessiert sind. Die Sauerländer Botschaft in Berlin als „Schützenhalle“ im unübersichtlichen Häusermeer einer Großstadt.

Treffen und bei einem Sauerländer Pils nett unterhalten

„Eine erste Abfrage in der Region zeigt: Nicht nur wir Initiatoren haben großes Interesse daran, auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sauerländer Unternehmen, heimische Politikerinnen und Politiker sowie weitere Funktionäre fänden es klasse, wenn wir Sauerländer in Berlin eine zentrale Anlaufstelle hätten.“ Emanuel Homann aus Alme, ein forscher Sauerländer Dorfjunge, Inhaber eines bundesweit agierenden Architekturbüros mit Standorten in Frankfurt, Düsseldorf, Brilon und Berlin, einer der Gründer der Sauerländer Botschaft, berichtet mit großer Begeisterung über die Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten. „Zu unserem ersten Treffen am 9. November in der Parlamentarischen Gesellschaft kamen mehr als 80 Sauerländerinnen und Sauerländer. Die Medien haben bundesweit darüber berichtet. Man kennt uns jetzt nicht nur im Sauerland.“ Sein Bruder Cornelius, der als Rechtsanwalt, unter anderem als Fachanwalt für Bau- und Architekturrecht, in Brilon tätig ist, ergänzt: „So, wie wir uns im Sauerland beim Schützenfest ungezwungen treffen und sich jeder mit jedem unterhält, so soll das auch bei der Sauerländer Botschaft in Berlin sein.“

Sauerländer haben Ahnung und teilen sie gerne mit Gleichgesinnten

Quelle: Sauerländer Botschaft Gäste und Vorstand bei der ersten Veranstaltung am 9. November

Der Journalist und Buchautor Ulrich Raulff hat erst kürzlich in seinem Essay „Das Sauerland als Lebensform“ trefflich über die Sauerländer formuliert: „Sie haben Ahnung. Diese Gabe prägt ihre Lebensform und verbindet sich mit ihrem natürlichen Realismus. Aber anders als Annette (Anm. der Redaktion: hier meint der Autor die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff) meinte, macht sie die Sauerländer nicht zu erfolgreichen Spekulanten. Sie macht sie zu phantastischen Fabrikanten.“

Diese Fabrikanten, Unternehmer, Macher und Vordenker will die Sauerländer Botschaft zusammenbringen. Und ihnen, wenn sie dann in der Hauptstadt geschäftlich oder privat unterwegs sind, einen vertrauten Ort zum Gedanken- und Meinungsaustausch anbieten. Barbara Maria Lempp, geboren und aufgewachsen in Serkenrode und jetzt Geschäftsführerin des Verbandes Deutscher Energiehändler e.V. in Berlin, freut sich auf die Treffen mit den Sauerländerinnen und Sauerländern und allen, die Freude an Sauerländer Gemütlichkeit haben. „Wann immer Menschen aus dem Sauerland fern der Heimat zusammenkommen, haben sie sich meist etwas „Sauerländisches“ zu erzählen. Über das Dorf oder die Stadt, aus der sie stammen. Über besondere Leistungen und Erfolge der heimischen Unternehmen oder über Politiker, Sportler, Künstler und andere Menschen aus dem Sauerland, die gerade etwas Bemerkenswertes gesagt oder getan haben. Man fühlt sich wohl in der Gemeinschaft von Menschen, deren Herz für das Sauerland schlägt, und ist wohl auch ein bisschen stolz auf das, was uns verbindet.“

Nach einhelliger Meinung der drei Vorstandsmitglieder der Sauerländer Botschaft ist der erste wichtige Schritt nun getan. Wie es weitergeht, darüber wird das WOLL Magazin an dieser Stelle und über die Online-Kanäle regelmäßig berichten. Wer bereits jetzt mehr über die Sauerländer Vertretung in Berlin wissen möchte oder an einer Mitgliedschaft interessiert ist, findet auf der Website www.sauerland.berlin weitere Informationen.