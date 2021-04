„Ob zeitgenössische oder ältere Werke: Ich möchte Begegnungen mit Kunst möglich machen.“

Saskia Holsträter leitet das Schmallenberger Kulturbüro

Bereits im Dezember 2020 hat Saskia Holsträter die Nachfolge ihrer Vorgängerin Dr. Sandra Salomo angetreten. Die neue Leiterin des Schmallenberger Kulturbüros freut sich auf die anstehenden Kulturprojekte, die TEXTILE, die „Dritten Orte“ und viele weitere spannende Herausforderungen.

Saskia Holsträter ist im wahrsten Sinne gut angekommen. „So offen und herzlich bin ich hier empfangen worden und die ersten Erfahrungen mit den Schmallenbergern haben meine Erwartungen wirklich übertroffen“, berichtet die 42-Jährige. Dass sie mal im Land der 1000 Berge arbeiten und leben würde, hätte sie nie gedacht. Ganz im Gegenteil. „Ich bevorzuge eigentlich das flache Land. Vielleicht habe ich deshalb auch meine Begeisterung für die Niederlande entwickelt. Da kann ich ganz normal, mit meinem herkömmlichen Fahrrad, radeln. In Schmallenberg hat ein E-Bike mehr Sinn“, schmunzelt die Kulturamtsleiterin. Aber abgesehen von landschaftlichen Vorlieben geht es um die Leidenschaft für den Beruf. „Es ist wirklich unglaublich, aber mit allem, was ich gerne mache und auch kann, darf ich mich in Schmallenberg einbringen. Ich liebe die Kunst und Kultur und nicht zuletzt die Teamarbeit“, freut sich Saskia Holsträter. Ergänzend fügt sie hinzu: „Ich darf hervorragende Projekte weiterentwickeln und an der kulturellen Zukunft für Schmallenberg mitwirken.“

„Ich freue mich sehr darauf, die lokale Kulturlandschaft weiter zu stärken.“

Für dieses große Aufgabenfeld bringt die neue Leiterin breit aufgestellte Qualifikationen und viel Erfahrung mit. Ein Blick in ihre Vita verrät, dass das künstlerische Schaffen sich durchgesetzt hat. Gelernt hat sie Buchhalterin. Doch in diesem Beruf musste sie schnell feststellen, dass ihre Kunstambitionen dort eher fehl am Platz waren. So studierte sie schließlich Malerei und Grafik. Zehn Jahre war sie freischaffende Künstlerin und absolvierte noch ein weiteres Studium der Kunstvermittlung und Medienwissenschaften. Das Kuratieren, Gestalten, Organisieren, Planen und Durchführen von Ausstellungen hat sie in diesen Jahren viele Male praktisch „erprobt“.

„In Schmallenberg freue ich mich sehr darauf, die lokale Kulturlandschaft weiter zu stärken. Die aktive Kooperation mit regionalen Akteuren ist hier besonders stark. Das macht richtig Spaß. Selten, dass die Menschen vor Ort so offen, herzlich und kreativ sind. Viele ehrenamtliche Helfer nicht nur aus Vereinen unterstützen wirklich tatkräftig. Das finde ich bemerkenswert“, berichtet Saskia Holsträter begeistert. So steht für sie fest, dass die Entscheidung, die Aufgabe als Leiterin des Kulturamtes zu übernehmen, genau richtig war.

Das Arbeiten in und mit so einem fantastischen Team und diese enorme Bandbreite an Möglichkeiten, das große kulturelle Potential in Schmallenberg und Umgebung noch einmal mehr in den Fokus zu stellen, sei für sie ein echter Schatz. Sie ist engagiert und hat selbst den Anspruch, für m.glichst viele Bürgerinnen und Bürger Kunst und Kultur greifbar und sichtbar zu machen. „Ich verstehe mich auch als Kunst- und Kulturvermittlerin. Ob zeitgenössische oder ältere Werke: Ich möchte Begegnungen mit Kunst möglich machen.“ Davon können wir ausgehen, dass es so kommen wird. Saskia Holsträters Erfahrungen, ihr großes Netzwerk und ihre offene Art lassen viel versprechen. Eines scheint sicher: Der Slogan der Stadt Schmallenberg ‚Kultur- und Einkaufsstadt‘ wird weiterhin seinem Namen gerecht.