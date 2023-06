Die begehrte Einladung zu Deutschlands wichtigstem Radsportevent wurde in diesem Jahr an die Teams Bike Aid, P&S Benotti, rad-net Oßwald und Saris Rouvy Sauerland Team ausgesprochen. Die Deutschland Tour ist das einzige deutsche Etappenrennen, bei dem sich die Talente der heimischen UCI Continental Teams mit den Tour de France-Teams messen können.

Von den 20 Mannschaften, die am 23. August in St. Wendel bei der Deutschland Tour starten, kommt die Hälfte aus der WorldTour. Neben dem einzigen deutschen Elite-Team Bora – hansgrohe sind viele internationale Erstliga-Teams mit deutschen Profis im Kader dabei. Zusätzlich am Start von Deutschlands wichtigstem Radsportevent sind sechs Mannschaften aus der zweiten Liga sowie vier deutsche Continental Teams. Und eines davon ist das TEAM SARIS ROUVY SAUERLAND. Kommentar von den Teamleitern Jörg Scherf und Heiko Volkert: „DEUTSCHLAND TOUR, WIR KOMMEN! . Wir sind offiziell zur Deutschland Tour 2023 eingeladen – wir sind bereit, in Etappe 2 und 3 die besten Teams der Welt auf unseren lokalen Straßen herauszufordern!“ – Denn die 2. Etappe führt zum Zielort Winterberg und die 3. Etappe startet am anderen Tag in Arnsberg.