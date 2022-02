SARIS ROUVY Sauerland Team mit ersten Erfolgen

Bei der Tour Antalya, einem Vier-Etappen-Rennen In der Türkei, konnten die Sauerländer Radprofis gegen zahlreiche internationale Fahrer die ersten Achtungserfolge einfahren. Insgesamt standen auf den vier Etappen in Antalya 158 Sportler aus 23 Teams am Start. In der kommenden Woche geht es für das SARIS ROUVY Sauerland Team nach Afrika, genauer nach Ruanda. Hier im Land der tausend Hügel werden die Sauerländer Kletterer auch WOLL-Reporterin Vinitha Sritharan treffen, die derzeit ein Soziales Jahr in Ruanda verbringt und darüber regelmäßig im WOLL-Magazin berichtet. Ein anderer Teil der Mannschaft fährt zur Istrien Spring Trophy nach Kroatien. Weiter startet das Sauerland Team beim GP Monsere in Belgien am 6. März., der Ronde von Drenthe am 13.März. und der Olympias Tour vom 16.-20.März in den Niederlanden.

Quelle: Mario Stiehl Tour Antalya – Foto: Mario Stiehl