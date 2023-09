Salsa Gospel Party am 30. September in Schmallenberg

Neben den Schützenfesten sorgten in vielen Städten des Sauerlandes unzählige Musikevents für einen beschwingten Sommer. So geht es im Herbst weiter. In der Stadthalle Schmallenberg wird es am Samstag, 30. September besonders schwungvoll und rhytmisch abgehen. Der „Coro Gospel de Cuba“ will dann mit feurigen Rhytmen aus Kuba die Besucher zum Singen und Tanzen bringen. Angeführt werden die jungen Musiker aus Kuba von Deborah Woodson. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die kubanischen Rhytmen Salsa, Mambo, Son und Rumba und die mitreißende Lebensfreude der Künstler dem deutschen Publikum mit dieser Deutschland-Tournee zu präsentieren.

Quelle: Coro Gospel de Cuba Deborah Woodson

WOLL: Deborah Woodson, Gospel aus Cuba ist neu. Was ist am ‚Coro Gospel de Cuba‘ anders und neu?

Deborah Woodson: Der ‚Coro Gospel de Cuba‘ ist der erste und bislang einzige Gospelchor in Kuba. Er unterscheidet sich vom US-Gospel, weil die Rhythmen kubanische Rhythmen sind wie Salsa, Mambo, Son und Rumba.

WOLL: Und neu?

Deborah Woodson: Es ist ein ganz neuer Stil mit ganz neuen Liedern, die ich speziell für diesen Chor komponiert habe.

WOLL: Im Gospel spielt der Glaube an Gott, an Jesus eine wichtige Rolle. Welche Botschaft bringt der Gospel-Chor aus Cuba mit?

Deborah Woodson: Alle Mitglieder des Ensembles leben in Kuba. Für sie ist Gospel mehr als nur ein Musikstil. Er ist der Ausdruck ihres Glaubens an Jesus, der sich Tag für Tag in den Herausforderungen des Lebens bewähren muss. Das Ergebnis ist eine mitreißende Lebensfreude über die Liebe Gottes, die ihr Leben prägt.

Die Botschaft des Chores ist authentisch und einfach: die Liebe Gottes steckt an. Durch die Liebe Gottes sind alle Menschen als Brüder und Schwestern miteinander verbunden.

Quelle: Coro Gospel de Cuba

WOLL: Ist es für den Chor und für Sie persönlich wichtig, etwas über den Auftrittsort und die Region sowie die Menschen zu wissen, wo ein Konzert stattfindet?

Deborah Woodson: Ja, es ist wichtig, unser Publikum zu kennen. Für uns sind Sauerländer Menschen sowohl bodenständig als auch weltoffen. Und sie kommen immer direkt auf den Punkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Art unsere kubanischen Musiker bei persönlichen Begegnungen rund um das Konzert begeistern wird.

WOLL: Was wissen Sie über das Sauerland und über Schmallenberg?

Deborah Woodson: Ich habe viele Freunde im Sauerland. Ich habe dort schon einmal performen können und finde, dass es eine sehr waldige, schöne Gegend in Deutschland ist.

WOLL: Welche Erwartungen haben die jungen Künstler aus Cuba an die Tournee in diesem Jahr?

Deborah Woodson: Ich denke, die Deutschland-Tournee gibt unserem kubanischen Chor Hoffnung auf ein besseres Leben. Sie leben in einem sozialistischen Staat. Hier in Deutschland verstehen sie, was es heißt, frei zu sein.

Quelle: Coro Gospel de Cuba

WOLL: Werden Sie und der Chor versuchen die Besucher des Konzertes in Schmallenberg so richtig in Schwung/Bewegung zu bringen?

Deborah Woodson: Ja, ja, ja!!! Dem Rhythmus dieser Freude, diesem neuen Sound Kubas kann man sich kaum entziehen. Die Kubaner brennen! Und das Feuer springt über – so ist jeder eingeladen, mitzusingen und zu tanzen.

WOLL: Haben Sie noch eine besondere Botschaft für uns im Sauerland in Bezug auf das Konzert am Samstag, 30.9. 2023.

Deborah Woodson: Wir bringen zwei Botschaften mit: Freude steckt an! Und – Die Liebe, die uns von Gott geschenkt wird, kann die Welt retten. Wenn ihr diese Liebe teilen wollt, dann lächelt die Leute an, die an euch vorbeigehen.

WOLL: Vielen Dank für das freundliche und lebhafte Gespräch. Wir wünschen Ihnen einen guten Start der Tournee und freuen uns auf das Konzert am 30. September in Schmallenberg.